Osasuna - Atlético de Madrid en directo

En la propuesta de los rojiblancos por acumular pase entre los centrales sin necesidad de profundizar no ha encontrado la manera Osasuna de meter mano ni contrarrestar esas intenciones. El conjunto rojillo no termina de decidirse a aplicar una asfixiante presión, acompañando las marcas individuales sin demasiada intensidad. No ha tenido dificultades el equipo colchonero en lanzar la pelota a Morata para que la aguante jugando de espaldas, pudiendo estirar.