Real Madrid - Cádiz en directo

No hay prácticamente quien ponga freno al Real Madrid esta temporada. Los merengues no han perdido ninguno de sus últimos 28 partidos de LaLiga (22V 6E) y se distinguen como el equipo de LaLiga que más puntos ha obtenido a lo largo del año 2024 (42/48), siendo el único que no ha cosechado una sola derrota (13V 3E). Al mismo tiempo, no ha perdido ningún partido como local en la presente temporada, cosechando 15 triunfos y dos empates en los 17 encuentros disputados en el Santiago Bernabéu.