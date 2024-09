Real Madrid - Real Betis en directo

¡¡¡¡DANI CEBALLOS ASALTA EL ONCE INICIAL!!!! Carlo Ancelotti recurre a la titularidad del utrerano para solucionar los problemas de juego que ha evidenciado el Real Madrid durante los primeros partidos, buscando ese equilibrio y esa fluidez en la distribución. Al once regresa Dani Carvajal así como Rodrygo Goes en el frente del ataque, sentando a Lucas Vázquez y a Brahim Díaz respectivamente.