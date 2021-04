Ya ha llegado al puerto de Barcelona el primer barco procedente del canal de Suez tras el bloqueo. El 'MSC Ambra' llegó la noche pasada tras una singladura de una semana y afrontado las labores de descarga con normalidad en la terminal Best del puerto. Los retrasos previstos de los diferentes barcos afectados por el accidente del 'Ever Given' se han previsto de entre uno y ocho días, menores de lo que se presagiaba tras el bloqueo de la infraestructura durante una semana.

El portacontenedores 'MSC Ambra', el primer barco afectado por el bloqueo del canal de Suez que llega al puerto de Barcelona, lleva una carda de unos 9.000 contenedores, entre importaciones, exportaciones y transbordos. En los próximos días, se espera la llegada escalonada de otros buques portacontenedores que se tuvieron que parar el canal de Suez durante los días del bloqueo y que, por este motivo, han retrasado su escala en el puerto.

Esta semana está prevista la llegada de un total de tres barcos afectados por el accidente sufrido por el 'Ever Given': el 'MSC Ambra', 'Milano Bridge' y 'CMA-CGM Centaurus'. Las terminales de contenedores del puerto de Barcelona -BEST, APMTS Barcelona y Terminal Port Nou- están preparadas para operar todos estos barcos con la agilidad y eficacia habituales. La llegada escalonada de los portacontenedores, según las previsiones actuales, facilitará que la operativa no se vea comprometida en ningún momento.

Los portacontenedores que han modificado su fecha de escala en el puerto de Barcelona debido al bloqueo del Canal de Suez son un total de 14. Las previsiones apuntan a que en menos de dos semanas las llegadas de los siete servicios regulares procedentes de Asia estarán normalizadas.