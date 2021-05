El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado una inversión de 600 millones de euros para subvencionar contratos de formación para personas de menos de 30 años. Así lo ha anunciado ante los delegados de la UGT en el Congreso que celebra la central estos días en Valencia. Sindicato del que el presidente del Gobierno es afiliado, según ha explicado. Esos 600 millones de euros forman parte del plan de choque contra el desempleo juvenil que será financiado a través de los fondos ya repartidos por el Ministerio de Trabajo a las comunidades autónomas a finales de abril. "La generación de la democracia nos pide una oportunidad y el Gobierno va dársela", ha prometido Sánchez este miércoles desde Valencia. España es el estado de la Unión Europa con mayor tasa de desempleo juvenil. El 37,7% de los menores de 25 años están sin empleo.

El líder del Ejecutivo ha avanzado el detalle de parte de los 1.800 millones de euros que desplegará, a través del Ministerio de Trabajo y las autonomías, durante los próximos tres años. A los 600 millones de euros para dar dinero a las empresas para que estas contraten a menores de 30 años se suman otros 765 millones de euros para mejora de la inserción laboral y políticas de ocupación directa. Y a estos se sumarán otros 452 para dar formación en competencias digitales a 997.000 jóvenes; según detallan fuentes del Ministerio de Trabajo. "No vamos a permitir que los jóvenes vuelvan a pagar la crisis", ha declarado Sánchez en su discurso frente a los delegados de la UGT.

Sánchez: "Sabemos que esta pandemia está dejando ganadores y perdedores y no podemos consentir que haya sectores ganadores que pagan millonarios sueldos a sus ejecutivos, que no han dejado de crecer y crecer durante la pandemia, como han hecho con sus dividendos y sus bonus, al mismo tiempo que despidos masivos de trabajadores y trabajadoras. Ese tipo de anuncios lo que hacen es crear alarma social. Y que la transformación tecnológica es cosa de una minoría y no de una mayoría.