La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados a rendir cuentas ante el Parlamento si no ha derogado la reforma laboral antes de que termine el año. "Sí, vamos a derogar la reforma laboral del PP", ha dicho en varias ocasiones la ministra de Trabajo durante la sesión de control al Gobierno, en la que además se ha comprometido a rendir cuentas "si antes de diciembre esto no está bien hecho".

"Permítanme la discreción porque está trabajando la mesa de diálogo social", ha dicho ante la petición de concreción de plazos por parte del diputado de Bildu Oskar Matute, al tiempo que ha añadido que "se someterá y rendirá cuentas si al final de diciembre los trabajos no están culminados". Matute ha reclamado a la ministra que recupere la ultraactividad de los convenios (vigencia más allá de su fecha de caducidad) y la autorización administrativa en los ERE, "porque estamos viviendo una cascada de expedientes injustificada".

También ha pedido a Díaz que derogue la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial así como la prevalencia estatal obligatoria de los convenios y recuperar las indemnizaciones por despido anteriores a la reforma laboral.

Por su parte, Díaz ha manifestado la intención del Gobierno de "buscar un reequilibrio" en la negociación entre empresas y trabajadores "quebrada" por la reforma laboral, recuperando la vigencia de los convenios, atajando la modificación sustancial de condiciones laborales o reformando la subcontratación y la contratación. "La reforma laboral del PP impide que a día de hoy podamos actuar en los despidos colectivos, hay que buscar una fórmula que permita actuar", ha dicho la ministra, refiriéndose a la antigua autorización por parte del Ministerio previa a un ERE.

Ante la crítica del diputado de la CUP Albert Botrán de estar "escudándose en el diálogo social" para ralentizar la derogación de la reforma laboral, la ministra le ha pedido que confíe en ella y ha asegurado que la negociación con patronal y sindicatos es "muy importante y un factor de democracia que va a seguir practicando".

Cambiarán las bonificaciones a la contratación

Asimismo, Díaz ha afirmado que se van a cambiar las bonificaciones a la contratación "completamente", porque "son un peso muerto para la economía" y no sirven para los objetivos que se ha fijado el Gobierno.

Así lo ha señalado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso después de que la diputada del Grupo Parlamentario Republicano Marina Rosique haya apuntado que ve "con preocupación" que se plantee bonificar a las empresas entre las medidas para fomentar el empleo joven. Díaz ha resaltado que el cambio de las bonificaciones se recoge en el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas.

Asimismo, ha apuntado que los jóvenes no solo sufren el 40% del paro, sino también el 52% de la temporalidad. "Es cierto que estamos alejados del 56% de paro juvenil de la época del PP", ha añadido. La vicepresidenta tercera ha indicado que va a desplegar inversiones "muy importantes", con cuantías "muy importantes" para intentar cambiar el signo en la política del empleo juvenil.

En este punto, Díaz ha dejado claro que el Gobierno va a tomar múltiples medidas, no solo en lo que respecta a la legislación laboral, sino también al cambio de modelo productivo y a la cultura empresarial. "Para cambiar la historia fallida de nuestro pueblo, hemos de trabajar conjuntamente para salir de una cifra que es imposible, que es que haya un 40% de paro juvenil", según la titular del Ministerio.

La diputada, por su parte, ha remarcado que le preocupa especialmente los cambios estructurales que puedan permitir salir de la precarización a la juventud. "Se trata de conseguir que no se afecte a las generaciones futuras", ha dicho.

Por otro lado, en otra intervención parlamentaria, la ministra ha pedido al diputado del Grupo Parlamentario Popular Teodoro García Egea que no falte a la verdad, ya que "es la primera vez que el país sale de una crisis sin hacer recortes y, sobre todo, ampliando derechos". "Observo que le preocupan muchísimo los autónomos. ¿Sabe cuántos autónomos perdimos con la gestión de la crisis financiera del PP? 551.000 autónomos. Compruebe el dato de crecimiento actual de los afiliados a la Seguridad Social en el régimen de autónomos y verá que es un claro ejemplo de cómo hemos gestionado la crisis de manera diferente", ha apostillado la ministra. También ha criticado al PP por hacer una "mala oposición", por haber ido a Europa "a poner en cuestión al Gobierno de España" y por haber "votado en contra" de los 140.000 millones para cambiar y transformar el país.

Egea ha recordado a Díaz que los gobiernos tienen 100 días de prueba y no 30 años, y ha criticado que vayan a presentar un plan con miras a 2050. "¿Cuántos autónomos van a quedar en pie en 2050? ¿Se pagarán las pensiones? ¿Cuántos desempleos habrá en 2050? Es la nueva alianza de las civilizaciones", ha cuestionado el diputado. Además, también ha preguntado por qué el Gobierno veta la propuesta del Plan Jurídico de Pablo Casado, cuándo van a llegar las ayudas del plan europeo a las empresas, cuánto se van a subir los impuestos o "los motivos por los que se han ocultado los recortes que tiene previsto el Gobierno en el plan enviado a Bruselas".

Por su parte, Díaz ha afirmado que España tiene memoria y se acuerda de los viernes "de dolores y de sufrimiento" en los que el partido PP recortó 9.500 millones de euros en prestaciones de desempleo cuando la gente más lo necesitaba, y 6.000 millones en sanidad o 5.000 millones en educación. "No nos hable de recortes de pensiones tampoco, que le han hecho la vida imposible a los pensionistas", ha dicho.

Ley de usos del tiempo

Por otra parte, Díaz ha afirmado que este año se centrará en el despliegue del componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero que el año que viene, según lo recogido en el acuerdo de Gobierno, se va a desplegar una norma que va a regular los usos del tiempo en el trabajo, que será "global y no rígida".

Así lo ha señalado durante su intervención en el foro de debate 'Los fondos europeos de recuperación: Así va a cambiar España' organizado por 'elDiario.es'.

Para la ministra, es necesario que se incorporen modelos de jornada y de tiempos de trabajo, pero que, sobre todo, sean flexibles. "La propuesta que se ha hecho hasta ahora es rígida y aísla el debate sobre la jornada laboral. No tiene sentido que un país que tiene 6 millones de horas extra sin retribuir ni compensar disponga de una norma rígida", ha dicho Díaz.

"El debate de la jornada es un todo. Es el tiempo de trabajo, pero sobre todo cómo nos organizamos", según la vicepresidenta, que ha apuntado que lo que se quiere es alcanzar una norma que tenga una mirada bidireccional y que sea flexible para el trabajador, pero también para el empresario.

Según Díaz, esto lo que quiere decir es que se pueda organizar la semana a disposición de las partes. "Es lo que nos dice la directiva europea y que se aleja de fórmulas rígidas como la de la jornada laboral de 4 días", ha explicado la ministra.

También ha insistido en que es necesario que haya bolsas de horas para que los trabajadores se organicen, "con la lógica de que los tiempos son cambiantes y tiene que existir un diálogo permanente".

Postura crítica de Garamendi

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado que la vicepresidenta habla todo el rato de la reforma laboral, pero ha insistido en que "lo que está pidiendo Europa no es lo que está diciendo el Ministerio".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación tras recoger un distintivo turístico de las agencias de viajes durante la jornada inaugural de Fitur.

De hecho, ha insistido en que lo que pide Europa es que se hable de contratación y de que haya menos tipos de modalidades contractuales en España, de las políticas activas de empleo, de ver cómo se rompe la dualidad del mercado de trabajo o de abordar la temporalidad, ya que el país "tiene un índice de temporalidad altísimo".

Asimismo, el presidente de los empresarios ha recordado que la temporalidad es superior en el sector público que en el privado. "Se nos mira a nosotros, pero algunos se lo deberían hacer mirar. A veces se plantean unas cosas para unos que a otros no se les reclaman", ha dicho.

"No estamos en esa reforma laboral, porque pensamos que no es buena y porque el comisario europeo no dice lo que la ministra", según ha subrayado Garamendi, quien cree que hay margen de aquí a diciembre para hablar "de lo que se tenga que hablar" y ver cómo pueden acabar las cosas.

"Hemos demostrado que nos sentamos en las mesas, llevamos 9 o 10 acuerdos. Acabamos de firmar la Ley de 'riders' y estamos trabajando intensamente, pero lo que consideramos que no es bueno para España, la economía y el empleo, diremos que no", ha apostillado, tras apuntar que volver a políticas que no "dieron sus frutos, no lleva a ningún lado".

Respecto a la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), Garamendi ha hecho hincapié en que "cuando se habla de prórroga, lo que hay que hacer es prorrogar". "Se prorroga y ya está", ha dicho.

"Una prórroga es jugar con las mismas reglas en el tiempo de descuento y, en estos momentos, se habla de prórroga, pero por el momento el Ministerio no nos ha dado ni los sectores (los CNAEs) incluidos. No lo sabemos y estamos a día 19", ha criticado el líder de la patronal.

También considera que la norma que se está planteando para su prórroga más allá del 31 de mayo es "diferente" a la que había. "Los mismos ERTEs se prorrogan y te aseguro que si es así, los agentes sociales vamos a decir adelante, pero no está sobre nuestro tejado", ha añadido Garamendi.

Desde su punto de vista, las cifras de trabajadores acogidos a ERTE (unos 600.000) muestra que "es evidente que la gente quiere trabajar y que las empresas quieren abrir y tener actividad". "En cuanto el turismo se reactive, los ERTE van a caer. Creo que hay que tomar medidas hasta septiembre y entonces ver dónde estamos, pero confiamos en que esto mejore", ha señalado el presidente de la CEOE.