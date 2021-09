El Gobierno ha decido limitar la subida de la tarifa regulada del gas natural para evitar que se dispare con motivo del encarecimiento de los precios internacionales del gas natural, con lo que en octubre subirá sólo un 4,6% en lugar del 29% que debería subir de aplicarse la fórmula vigente.

Esta medida forma parte del real decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros para amortiguar el efecto que está teniendo en el recibo de la luz y del gas el encarecimiento internacional de esta materia prima.

Para afrontar esta coyuntura, durante los próximos seis meses se limitará el impacto del coste de la materia prima en el cálculo de las tres bandas de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR), de modo que el incremento medio en la próxima revisión trimestral, el 1 de octubre, será del 4,6%, en lugar del 29%.

Las cantidades adeudadas a las comercializadoras, que tendrán que financiar la diferencia entre lo que ingresan por la tarifa y lo que tienen que pagar en el mercado para comprar el gas, se repercutirán en las siguientes revisiones, con un mecanismo amortiguador similar al existente para las bombonas de butano, cuyo precio no puede subir nunca más de un 5%.

Así, las comercializadoras recuperan el dinero que les queda pendiente de ingresar en las revisiones trimestrales en las que el precio no tendría por qué subir ese 5% o, incluso, cuando tocaría bajarlo.

Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica este sistema no generará un déficit y de no aplicarse esta limitación (no bajar ni subir más de un 5%), la TUR debería subir en el cuarto trimestre de este año y en el primer trimestre de 2022 entre el 20 y el 40%.

1,6 millones de clientes con tarifa regulada

En España, hay aproximadamente ocho millones de clientes de gas natural, de los que 1,6 millones están a tarifa regulada, y el resto (6,4 millones) en el mercado libre y que pagan los precios establecidos en sus respectivos contratos (y que se revisan periódicamente), según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

En el caso de la TUR, los precios se actualizan cada 3 meses, siempre que la variación del precio del gas de referencia supere el 2%. La última revisión fue el 1 de julio, cuando la TUR subió cerca del 4%.

El precio del gas de referencia para la TUR tiene 3 componentes principales: el precio del barril de Brent, el tipo de cambio euro/dólar y la cotización del gas en el mercado mayorista del Reino Unido, que se toma como referencia.

En el caso de los clientes a mercado, generalmente los precios se actualizan al vencimiento del contrato anual, por lo que las comercializadoras ya están trasladando la subida de costes a aquellos que estén venciendo actualmente.

El 1 de octubre también entrarán en vigor los nuevos grupos de peajes aprobados por la CNMC para todos los consumidores de gas y que suponen una pequeña rebaja de costes para los consumidores domésticos. Sin embargo, esta rebaja no va a poder compensar el incremento en el coste internacional del gas, que será superior, según el organismo supervisor.