El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha vuelto a criticar la diferencia existente entre las normas que deben seguir las operadoras tradicionales de telecomunicaciones y el vacío al que están sujetos las nuevas compañías tecnológicas como WhatsApp o Facebook. "La regulación está anclada en el siglo pasado porque se les paró el reloj a los reguladores. Es el momento de decidir cómo queremos que esto pase", ha expresado Álvarez-Pallete, en un discurso durante un desayuno organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE).

La reclamación no es nueva, tanto Telefónica como el resto de compañías de telecomunicaciones españolas han pedido en reiteradas ocasiones normas que provoquen que los operadores tradicionales contribuyan de la misma forma que las nuevas plataformas porque, según Álvarez-Pallete, aunque estos nuevos actores viven de los datos necesitan utilizar las redes de telecomunicaciones para poder compartirlos. "Nuestro proyecto es físico pero posibilita el mundo digital", ha resumido.

En este sentido, Álvarez-Pallete ha insistido en que las reglas de la competencia "están mal definidas" porque fueron pensadas "para un mundo físico" y no para un mundo digital, como el actual, en el que el 40% del tráfico de los datos que pasan por la red de Telefónica son máquinas y el 25% es cibercrimen. "Los reguladores no llegan a comprender lo que está ocurriendo", ha añadido, antes de advertir que el regulador español de telecomunicaciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), "ya está tardando" en igualar las condiciones de operadores tradicionales y plataformas.

"No estoy pidiendo que regulen a los demás, sino que si ellos no están regulados y compiten conmigo, que me desregulen a mi. La definición de mercados relevantes está mal hecha. Con quien compito yo no es solo con Vodafone, MásMóvil, Digi u operadores móviles virtuales, sino con cualquiera de estas plataformas. Y en la televisión no solo compito con Orange sino también con las plataformas de 'streaming' y no están definidas en las cuotas de mercado", ha insistido el presidente de la multinacional.

Datos gratuitos

Según las cifras desveladas por el presidente de Telefónica, el 79% de los datos de Instagram se comparten con otras plataformas "pero no sabemos cuánto vale eso". Según un estudio al que ha hecho referencia, una familia de 4 miembros en Estados Unidos comparte entre 20.000 y 46.000 dólares al año. En España hay 10 millones de familias con 4 miembros, por lo que se podría hablar de entre 200 y 400 millones de dólares, alrededor del 25% del PIB español.

"Esta revolución, como la industrial, ha generado un nuevo factor de producción que son los datos y que tiene como valor la privacidad. Ha surgido un nuevo valor de producción pero como no sabemos cuánto valen los datos, los damos gratis", ha añadido.