La Plataforma en defensa del transporte, que agrupa a autónomos y pequeñas empresas, mantendrá los paros hasta que el Gobierno no negocie con ellos directamente medidas compensatorias para hacer frente a la crisis, según ha anunciado el presidente de la organización, Manuel Hernández.

"Mientras la plataforma no negocie con el Ministerio no habrá desbloqueo", ha subrayado Hernández, quien ha instado al departamento que encabeza Raquel Sánchez a reunirse con ellos "ya", antes de afirmar que no tiene constancia oficial de la intención de la ministra de recibirles.

En declaraciones en Madrid, donde se han concentrado cientos de transportistas para iniciar su movilización por las calles de la ciudad, que desembocarán en las puertas del Ministerio de Transportes, en el Paseo de la Castellana, Hernández ha acusado al Gobierno de haberles "criminalizado", cuando se trata de trabajadores cuyo único interés es seguir trabajando y velar por sus familias. "Nos tienen que pedir perdón", ha reclamado.

La manifestación de los transportistas minoritarios tiene lugar pese al acuerdo alcanzado esta madrugada entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), organismo que dice representar al 85% del sector, tras más de 14 horas de reunión y que supondrá ayudas por 1.000 millones de euros a los transportistas, en o que el Gobierno califica el plan "más gran de la historia" para el sector.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Sánchez ha dejado claro que el contacto del Gobierno con el sector ha sido "permanente" y que "nunca ha menospreciado, ni dejado de mostrar su sensibilidad con la problemática del sector", al tiempo que ha afirmado que no tiene inconveniente en reunirse con la plataforma convocante del paro para explicarle el acuerdo, que es "útil y eficaz" para los transportistas.

"Es un acuerdo muy importante y ambicioso que tendrá un efecto útil para los transportistas", ha subrayado.