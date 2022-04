Pablo Isla será el nuevo presidente del Consejo Rector Internacional de IE University tras dejar el pasado 31 de marzo la presidencia ejecutiva del Grupo Inditex, a la que ha estado vinculado 17 años, según ha anunciado la institución académica.

En concreto, Isla contribuirá con su experiencia como máximo ejecutivo reconocido a nivel mundial a impulsar el trabajo del Consejo Rector, integrado por figuras del mundo institucional, académico y empresarial de primer nivel internacional, con experiencia en el sector público y privado.

El Consejo Rector Internacional de IE University asesora al 'senior management' de IE University para cumplir el propósito de la institución, impulsar sus principales líneas estratégicas y proyectos clave.

Guillermo de la Dehesa, hasta ahora presidente del Consejo Rector Internacional, seguirá vinculado a la institución como consejero y presidente de Honor.

"Es un privilegio poder incorporar el conocimiento y la experiencia de Pablo Isla a nuestra institución. Estoy seguro de que su visión global, su estilo de liderazgo y sus valores serán claves para impulsar nuestros proyectos estratégicos. Trabajaremos juntos para cumplir nuestro propósito: impulsar el cambio positivo a través de la educación, la innovación y la investigación", ha destacado el consejero delegado de IE University, Diego del Alcázar Benjumea.

"Mi experiencia durante tantos años en la empresa me ha enseñado que la educación es la clave para progresar y contribuir de forma sostenible a la mejora de la sociedad. Me incorporo a IE University con la ilusión de sumar en el camino de la formación de personas con espíritu emprendedor, humanístico e innovador", ha subrayado, por su parte, Pablo Isla.

En su última presentación de resultados de Inditex a mediados de marzo, Isla ya aseguró que no se iba a retirar tras su salida de Inditex. "No me voy a retirar, evidentemente", afirmó en ese momento Isla, a pocos días de que Marta Ortega asumiera la presidencia del grupo fundado por Amancio Ortega.

Isla es también consejero de la multinacional Nestlé y patrono de la Fundación Amancio Ortega y de la Fundación La Caixa.

Entre otros reconocimientos, Pablo Isla fue considerado en 2017 y 2018 como el Mejor Presidente Ejecutivo del mundo por Harvard Business Review y en 2020 Forbes le distinguió como el mejor consejero delegado de la década.

El nuevo presidente del Consejo Rector de IE University, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Abogado del Estado con el número uno de su promoción, ocupó la posición de director de Servicios Legales del Banco Popular de 1992 a 1996, cuando fue nombrado director general de Patrimonio del Estado.

En 1998, regresó al Banco Popular Español como secretario general y en el año 2000 ocupó la presidencia del Grupo Altadis. En 2005, Isla se incorporó al Grupo Inditex como consejero delegado y vicepresidente, y en 2011 asumió la presidencia ejecutiva de la compañía, en manos de Marta Ortega desde el pasado 1 de abril.