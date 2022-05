Tras la ruptura de las negociaciones del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), una especie de 'convenio de convenios' que las cúpulas de las patronales empresariales y los sindicatos renuevan cada tres años, UGT y CCOO han celebrado este jueves una cumbre con los representantes de todas sus organizaciones federales en la que han acordado impulsar a través de la negociación colectiva por sectores y empresas incrementos salariales mínimos del 3,5% este año, del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024 con cláusulas de revisión salarial en caso de que la inflación interanual supere lo pactado, para evitar pérdida de poder adquisitivo a los trabajadores, según han informado sus respectivos secretarios generales, Pepe Álvarez y Unai Sordo.

"Es una reunión inédita porque no solo nos hemos reunido las organizaciones confederales, sino todas las organizaciones de sectores, las federales, es decir, aquellas que en el día a día están en las mesas de negociación de los convenios colectivos. Y el hecho de crear este formato quiere visualizar un mensaje nítido a las organizaciones empresariales: esto va en serio", ha dicho Unai Sordo a la salida de la reunión. "No vamos permitir que una crisis de precios que no han generado los trabajadores la vayan a pagar los trabajadores a través de sus salarios. Por tanto, aquellos contenidos que no se han podido resolver en el AENC se van a trasladar al conjunto de las mesas de negociación", ha añadido.

Las previsiones de inflación en 2022 indican una persistencia al alza, cuya tasa de variación según el Banco de España será del 4% al mes de diciembre y del 7,5% de media. Para 2023 y 2024 se produce un descenso hasta una previsión de inflación de entre el 2% y el 3%. "Podíamos haber pedido el 8,4% que es la actual inflación, pero hemos hecho una propuesta razonable con una clausula de revisión salarial", ha indicado Sordo. Para hacer otra comparación, el incremento para este año (3,5%) sería muy similar al del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que avanzó un 3,6%.

Sobre las movilizaciones, ambos sindicatos han coincidido a que dependerá de la posición que tome la patronal en esas mesas de negociación. "No se trata de ir a un proceso de movilizaciones, sino a un proceso de impulso de la negociación colectiva. Las movilizaciones dependerán de la posición de la patronal en la negociación colectiva, ya que los sindicatos venimos manteniendo una posición extraordinariamente moderada en esta negociación", ha añadido Pepe Álvarez.