La Comisión Europea ha propuesto este jueves un plan de medidas para modernizar las reglas que afectan al IVA y que podrían permitir a los Veintisiete recaudar hasta 18.000 millones de euros al año. La propuesta plantea actualizar las normas del IVA para las plataformas digitales de transporte de pasajeros y de alojamiento de corta duración, como Uber y Airbnb. Se propone que sean estas plataformas las responsables de recaudar y remitir el IVA a las autoridades fiscales cuando no lo hagan los proveedores de servicios, por ejemplo por tratarse de una pequeña empresa o de un proveedor individual.

Según el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, muchas transacciones a través de estas plataformas no pagan IVA, lo que da lugar a una situación de "injusticia" y de competencia desleal con respecto a los taxis tradicionales y los hoteles, que operan directamente con el cliente final. "Esta propuesta quiere eliminar este trato desigual haciendo a las plataformas responsables de la recaudación del IVA cuando el proveedor no lo hace", ha afirmado Gentiloni en rueda de prensa. Según la propuesta de la Comisión, si el conductor de Uber o el propietario del alojamiento en alquiler de corta duración no carga el IVA la plataforma digital tendría que hacerlo en su lugar añadiendo automáticamente el montante al precio que se muestra en la aplicación o la página web.

Desde el punto de vista de la Comisión Europea, esta propuesta permitirá simplificar el cumplimiento fiscal para pymes y proveedores individuales de alojamientos o vehículos que, en muchas ocasiones, incluso desconocen la obligación de recaudar e ingresar en Hacienda el IVA correspondiente por el servicio prestado. Según los cálculos de las autoridades comunitarias, este cambio permitiría a los Estados miembros obtener hasta 6.600 millones de euros anuales durante diez años.

Operaciones transfronterizas

Además de involucrar a las plataformas de transporte y alojamiento en la recaudación del IVA, la propuesta de la Comisión Europea presentada este jueves para mejorar la recaudación por el impuesto en hasta 18.000 millones de euros al año incluye otros dos pivotes importantes.

Así, la propuesta introduce la notificación digital en tiempo real en la facturación electrónica para las empresas que operan de forma transfronteriza lo que permitirá a los gobiernos obtener más información y luchar contra el llamado 'fraude carrusel' del IVA, cuando las transacciones afectan a más de un Estado miembro. Según las estimaciones de Bruselas, esto permitirá reducir el fraude del IVA en hasta 11.000 millones de euros anuales y disminuir los costes administrativos y de cumplimiento de la normativa para los operadores de la UE en más de 4.100 millones de euros anuales durante los próximos diez años.

Por último, Bruselas apuesta por un registro único de IVA en toda la UE como existe con la ventanilla única para las empresas de compras en línea. De esta forma, las empresas que venden a consumidores de otro Estados miembros podrán registrarse una sola vez a efectos del IVA para toda la UE, y cumplir sus obligaciones en materia de IVA a través de un único portal en línea en una sola lengua. Según las estimaciones, con este mecanismo las empresas podrían ahorrarse unos 8.700 millones de euros en costes administrativos y de registro a lo largo de diez años.