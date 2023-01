La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que España defenderá la prórroga hasta finales de 2024 de la "excepción ibérica", que topa el gas para generación eléctrica, porque "todavía podemos vivir episodios de alta volatilidad" en los precios, sin que se haya reformado aún el mercado eléctrico europeo.

Ribera, durante su participación este jueves en un desayuno informativo del Club Diálogos para la Democracia, ha afirmado que todavía se pueden vivir esos episodios de altos precios de la electricidad, impulsados por los del gas natural, que ha dicho que no son beneficiosos para los consumidores, pero tampoco para los operadores eléctricos.

Ha afirmado que la solución de la "excepción ibérica" se ha mostrado beneficiosa y "no ha generado ni activado ninguno de los temores que suscitaba en nuestros colegas".

Por eso, ha manifestado que la "excepción ibérica" debería poder mantenerse en el tiempo hasta que se reforme el mercado eléctrico y mejoren las cosas.

Ha insistido en que la "excepción ibérica", por la que se aplica en España y Portugal un tope al gas en el mercado eléctrico mayorista para que no encarezca tanto el precio final del 'pool', "no ha generado ningún tipo de distorsión" y ha permitido mitigar, de forma importante, el impacto en el precio de la electricidad de los consumidores y que no se vieran tan contaminados por el del gas.

No obstante, ha indicado, respecto a su posible prórroga, que hay una conversación pendiente con la CE y ha señalado que la reforma del mercado eléctrico europeo, para la cual España ha presentado ya su propuesta, "llevará tiempo", pues la realidad de los 27 países miembros de la UE es distinto.

Ribera ha manifestado irónicamente que "podemos tener una sorpresa y que se resuelva en la presidencia española de la UE", aunque ha admitido que "no es lo probable".

Preguntada a su salida del coloquio por la prensa si la propuesta del Gobierno sobre la reforma del mercado eléctrico ha enfadado a las eléctricas españolas, Ribera ha respondido que las que tienen hidráulicas y nucleares (las que más se benefician del actual sistema marginalista) sí.

Respecto a las garantías de suministro de gas de Europa, Ribera ha dicho que no puede producirse un "efecto pendular" y que por la crisis generada por la guerra de Ucrania "coloquemos demasiadas manzanas en el cesto de nuevas inversiones" en nuevas infraestructuras de gas.

Ha explicado que, aunque el gas natural será una "pieza central" en el proceso de transición energética", por seguridad climática, económica, financiera e inversora, hay que "modular mucho" la cantidad de inversión que se pueda hacer en infraestructuras de gas o la duración de los contratos que se suscriban con proveedores de gas.

También se ha referido a las relaciones con Argelia, el principal suministrador de gas a España por gasoducto, tensionadas por el cese de los envíos por el gasoducto Magreb-Europa y por el acercamiento español a la postura marroquí sobre el Sahara.

Ribera ha indicado que España ha sido siempre cuidadosa con las "sensibilidades" de sus vecinos y se ha mostrado convencida de que España está en condiciones de mantener una relación "más intensa" con Argelia en frentes comunes, como agua o desarrollo económico.

En cuanto al hidrógeno, ha indicado que el alto precio del gas natural está haciendo la economía del hidrógeno competitiva antes de lo que se podía imaginar.

Ha afirmado que hay un interés enorme por él, tanto por parte del sector del gas y del petróleo como del eléctrico, y ha indicado que en las convocatorias que ha habido del Perte de Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento (ERHA) el interés multiplico por cuatro o por cinco el dinero de las convocatorias.