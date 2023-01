La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado este viernes que una parte importante de la inflación subyacente solo se explica "porque alguien se está forrando", en alusión directa a las empresas, mientras los salarios se devalúan.

Durante su intervención en unas jornadas organizadas por UGT, Díaz ha incidido en que no se puede seguir admitiendo "que las empresas sigan engordando sus beneficios a costa de los salarios y el esfuerzo de las personas trabajadoras".

El INE ha publicado este viernes que la inflación se moderó en diciembre al 5,7%, aunque la subyacente escaló hasta el 7%, la tasa más alta desde noviembre de 1992, y los alimentos registraron una subida del 15,7%.

"Donde el Gobierno actúa bajamos los precios pero tenemos que dar un paso más porque con rentas salariales de 1.000 euros, 1.200 euros no se puede realizar la cesta de la compra", ha añadido en declaraciones a los medios tras su intervención en el acto de UGT. "Eso no se puede seguir pasando. No es posible que mientras alguien se llena los bolsillos los salarios de los trabajadores de este país sufran una gran devaluación", ha subrayado Díaz, que ha insistido también en la necesidad de reforzar la democracia en la empresa y aumentar la participación de los trabajadores aunque sin concretar más sobre esa reforma.

Y sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), ha reiterado el compromiso del Gobierno con esta medida en la que, ha recordado, se tendrá en cuenta la evolución de la inflación, entre otros factores. "Vamos a subir el SMI de manera relevante", ha añadido Díaz en declaraciones posteriores a los medios, en las que ha apuntado que la reunión para cerrar el alza será "inmediata" sin concretar más fechas y ha recordado que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

La jornada laboral

También ha señalado en su intervención otra reforma pendiente: la de la jornada de trabajo y el uso de los tiempos. "La jornada siempre ha sido un instrumento en favor del empresario y eso no puede continuar", ha añadido Díaz, quien ha abogado por una jornada flexible y reducida. "No puede ser que tengamos la misma jornada que hace un siglo", ha recordado la vicepresidenta, que ha apuntado a la necesidad de reformar la ley del derecho a huelga, una norma "preconstitucional".

Sobre otros temas más inminentes, como el Estatuto del Becario, se ha mostrado confiada en poder cerrar pronto esta norma que garantice una formación de calidad y acabe con la "explotación laboral".