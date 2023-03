No ha sentado nada bien en el Gobierno la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Holanda. La propia vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha mantenido una conversación con el presidente del grupo concesionario, Rafael del Pino, en la que le ha expresado claramente su rechazo a la decisión expresada este martes por la multinacional, según fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos.

En el departamento que dirige Nadia Calviño, se está a la espera de conocer los detalles para analizar y seguir de cerca las posibles implicaciones de esta decisión "errónea" de la multinacional española de origen familiar. "Se trata de una empresa que debe todo a España. No resulta aceptable que una empresa que ha nacido y crecido en España y gracias a la inversión pública de los ciudadanos españoles muestre esta falta de compromiso con su país", señalan fuentes del departamento.

Además, en el Ministerio de Economía se percibe como "paradójico" que el grupo que preside Rafael del Pino anuncie esta decisión "en un momento de importante atracción de inversión extranjera y confianza de los inversores y empresas extranjeras en nuestro país, y con un proceso de inversión pública y modernización sin precedentes en marcha en los sectores en que está presente el grupo Ferrovial".

"Creo que Ferrovial debe dar la cara a los accionistas y a la opinión pública y explicar el por qué de la operativa", ha exigido el ministro de Agricultura, Luis Planas, este miércoles en un desayuno informativo, informa Sara Ledo. "No quiero opinar en detalle porque lo desconozco pero hay muchos aspectos a clarificar sobre esta situación", ha añadido el titular de Agricultura. "Espero que eso no afecte al compromiso de Ferrovial con España y a la actividad en este país. Creo que es muy importante que la multinacional aclare esa continuidad", ha rematado Planas antes de volver a exigir explicaciones a la compañía, "y más en un contexto en el que España recibe inversiones de inversores extranjeros que aprecian la calidad del país".

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, por su parte, ha advertido este miércoles que con la marcha de la sede social de Ferrovial a Países Bajos, España se enfrenta al "riesgo" de que haya un "efecto contagio" en otras multinacionales españolas y salgan del país.

Bravo ha denunciado la "falta de seguridad jurídica" y, por tanto, "inquietud" que las empresas encuentran frente a la que les ofrecen en otros países y ha pedido hacer una "profunda reflexión" sobre los motivos de esta marcha, al ser preguntado por si otras multinacionales nacionales pudieran seguir los pasos de Ferrovial.

"El riesgo que corremos es que se produzca un efecto contagio", ha señalado en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, en las que ha considero "lógico" que si España no hace bien las cosas con las empresas, al final "busquen otra salida u otros sitios en los que encuentren esa estabilidad que aquí no tienen". Para Bravo, se debe intentar captar empresas e inversiones extranjeras, pero no sin antes asegurarse que los "gigantes" económicos, los "líderes españoles", "no se marchen".