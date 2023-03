La empresa de reparto de comida a domicilio Just Eat ha iniciado el despido de 1.700 de sus repartidores ubicados en el Reino Unido. La firma de origen danés y con sede en Londres activa así una reestructuración para cambia su modelo laboral y emular a la competencia, ya que a partir del cese pasará a emplear a sus 'riders' como trabajadores autónomos, según ha avanzado 'The Telegraph'. Precisamente Just Eat fue en España pionera en contratar directamente a sus mensajeros y apostar por un modelo híbrido de flotas asalariadas y subocontratadas.

Fuentes consultadas de la compañía afirman que el cambio de modelo en Reino Unido no tendrá efectos aquí y se reafirman en su actual modelo laboral, acorde con la 'ley Rider' y en contra del empleado por sus principales competidores, Glovo y Uber. "Actuamos dentro del marco legal de los mercados en los que operamos. En España, estamos comprometidos con nuestro modelo Scoober (repartidores con contrato laboral) y tenemos planes para implantarlo en más ciudades aquí y en Europa", afirman desde la compañía. Just Eat se suma así a la larga lista de ajustes de plantilla realizados durante los últimos meses por las plataformas de 'delivery', como Delivery Hero o Getir. Y es que el fin de las restricciones pandémicas y el encarecimiento de las líneas de financiación han impactado duramente en el sector, que a través de cauces diversos se ha ido readaptando a la actual coyuntura a través de despidos y el abandono de determinados mercados. Los alemanes Delivery Hero -propietario de Glovo- aplicó recortes de plantilla en sus oficinas y frenó la expansión en determinados mercados. Los turcos de Getir absorbieron a competidores en horas bajas como Gorillas y activaron una ola de despidos de repartidores y personal de estructura. Y ahora Just Eat ha anunciado su propio ajuste y ha empezado moviendo ficha en sus cuarteles generales del Reino Unido. La corporación anuncia dicha reestructuración tres semanas después de presentar sus resultados del 2022. En los mismos prometió a sus inversores mejorar su margen de beneficios y mantenerse en la senda de los números verdes, a través de consolidar su cartera de 90 millones de clientes en todo el mundo, según las cifras facilitadas por la compañía. Y una de las vías que ha elegido Just Eat para apuntalar esa promesa de beneficios es despedir a parte de su plantilla y ahorrar costes laborales pasándose a un modelo de autónomos, donde sean estos los que carguen con las contribuciones a la Seguridad Social. Ese cambio de modelo en Reino Unido no tendrá afectaciones en España, según insisten fuentes consultadas con la compañía. La misma anunciaba hace unos meses que había superado los 1.000 asalariados en nómina dentro de flotas propias. Y fue la primera (y de momento única) que firmó un acuerdo laboral con CCOO y UGT para pactar un salario mínimo, unas horas mínimas por contrato, entre otros. El resto de las principales firmas del 'delivery' que operan en España compiten con repartidores autónomos, algo que está siendo investigado por la Inspección de Trabajo y los tribunales y que ya le ha valido a Glovo y, en menor medida, a Uber sanciones millonarias.