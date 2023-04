Iberdrola cumple con tres años de adelanto una de las patas de su plan estratégico 2023-2025. La hoja de ruta de la eléctrica contemplaba la venta de activos por valor de 7.500 millones de euros para apoyar las inversiones récord de 47.000 millones programadas. Un objetivo que ya se ha alcanzado de manera anticipada con varias operaciones de rotación de activos, a las que se suma una nueva alianza en Brasil.

Iberdrola ha sellado una alianza con el fondo soberano de Singapur, el gigante GIC, para crecer en el negocio de las redes eléctricas de transporte en Brasil con una sociedad conjunta. La operación tiene tres partes: la venta del 50% de una parte de los activos de la eléctrica española en Brasil, la opción de compra del 50% de otras redes en el país y el compromiso de acudir juntas a futuras licitaciones. La alianza se ha comunicado durante la visita oficial que el presidente de Brasil, Luiz Inácio 'Lula' da Silva, está realizando en España.

Alianza con tres patas

La sociedad participada a partes iguales por Iberdrola y GIC está valorada en 2.400 millones de reales brasileños (430 millones de euros) y a través de este instrumento ambas compañías coinvertirán en activos operativos de transporte (Jalapão, Santa Luzia, Dourados, Atibaia, Biguaçu, Sobral, Narandiba y Río Formoso), que tienen un total de 1.865 km de líneas de transporte y una rentabilidad anual de 77 millones de euros, con un plazo medio de concesión de 25 años. Iberdrola cede la mitad de estos activos en una operación realizada a un múltiplo de 13 veces el beneficio bruto de explotación (ebitda) de los activos.

La alianza incluye el derecho de GIC a adquirir una participación del 50% de otros activos en construcción y operación (Itabapoana, Guanabara, Vale do Itajaí, Lagoa dos Patos, Morro do Chapéu, Estreito, Alto do Parnaíba, Paraíso y Potiguar Sul), que engloban 6.279 km. Iberdrola y GIC han suscrito un acuerdo marco para participar de forma conjunta en futuras licitaciones de activos de transporte de energía eléctrica en Brasil, incluyendo la subasta prevista para el próximo 30 de junio de 2023.

“Esta transacción se enmarca en el programa de rotación de activos no esenciales, que ya se ha cumplido al 100% para apoyar el plan de inversión récord de Iberdrola de 47.000 millones de euros”, subraya Iberdrola en una comunicación remitida a la CNMV. El objetivo de 7.500 millones de euros en ventas de activos estaba ya muy cerca de alcanzarse tras la operación sellada por Iberdrola por vender gran parte de sus centrales de gas en México a una sociedad estatal por 6.000 millones de dólares (unos 5.500 millones euros).