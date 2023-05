El Consejo de Ministros ha aprobado las medidas propuestas por el Ejecutivo en materia de vivienda. En esta batería se incluye la línea de 4.000 millones de créditos ICO destinados a la promoción y rehabilitación de vivienda que se destine a alquiler asequible, la transferencia de los fondos necesarios al Ministerio de Transportes para comprar suelos al Ministerio de Defensa y la línea de avales, también del ICO, para jóvenes que quieren comprar una vivienda.

Entre las novedades más importantes destaca que el Instituto Oficial de Crédito dispondrá de una línea de 2.500 millones de euros para avalar la entrada de los pisos antes mencionados y que Sepes pagará 620 millones a Invied por los terrenos para la construcción de 20.000 pisos.

Avales a jóvenes para comprar viviendas

Desde la cartera de Transportes no se han ofrecido grandes detalles de los avales para jóvenes que quieren comprar una vivienda y no disponen de la entrada necesaria. La Ministra solo ha apuntado que el aval podrá ser del 25%, en vez del 20%, si la vivienda dispone de una calificación energética superior a 'D' y que el programa se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025, extensible dos años más, sin ningún coste para el hipotecado. Entre los criterios solo se ha referido al de los ingresos, que deberán ser inferiores a 4,5 veces el IPREM (37.800 euros en 2023) o del doble (75.600 euros) si los beneficiarios son una pareja el doble. Para las familias con menores, el límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM (2.520 euros brutos anuales) por cada menor a cargo y, además, en el caso de familia monoparentales, el límite se podrá incrementar en un 70% adicional.

Ayer explicó Sánchez que se podrán beneficiar hasta 50.000 jóvenes y familias con hijos a cargo y, hoy, fuentes del Ministerio han señalado que la línea que prepara el ICO será de 2.500 millones de euros.

Las condiciones finales se concretarán cuando Transportes y el ICO suscriban el acuerdo. "El Ministerio de Transportes va a compartir ese 20% del riesgo del principal, la entidad asumirá el 80%. El préstamo no puede superar el 100% del valor del inmueble y habrá un límite temporal en el que funciona ese aval del ICO, con una vigencia de 10 años. […] Habrá un límite en el precio máximo de venta o de tasación, que no será igual para todas las comunidades autónomas y se definirá en cada ámbito territorial porque no es el mismo precio de venta en Madrid que en Zamora", ha explicado Raquel Sánchez.

Ante las críticas a este plan por parte de Podemos, que justifican que esta medida, conocida como Help to Buy, solo sirvió en Reino Unido para subir los precios de la vivienda, la Ministra ha asegurado que el caso de ambos países "no son comparables".

Suelos de Defensa

Sobre el acuerdo entre Transportes y Defensa, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha señalado: "Hemos ratificado el acuerdo entre Transportes, Hacienda y Defensa por el que Defensa va a transmitir terrenos de su titularidad a Sepes para la promoción de 20.000 viviendas en alquiler social o asequible. Va a permitir desarrollar 8 millones de metros cuadrados, en 50 acciones, repartidas por 14 comunidades autónomas. El valor estimado de estas propiedades es en torno a 620 millones de euros".

En la nota de prensa posterior, Transportes indica que las actuaciones de Sepes, sobre suelos del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), se desarrollarán en 34 municipios. El que más copa es Madrid, con 10.500 viviendas proyectadas, y Cataluña, con 1.600 a construir en el municipio de Sant Boi de Llobregat. El resto serán en Castilla y León (1.516), en León, Valladolid, Medina del Campo, Ávila y Valverde de la Virgen; Región de Murcia (1.274), en Murcia, Lorca, Cartagena y San Javier; en Asturias, solo en Oviedo (1.000); en Melilla (972); en Andalucía (659), en Sevilla, San Fernando, Ronda, Málaga y Algeciras; en Galicia (486), en Ferrol, A Coruña y Pontevedra; en Extremadura (465), en Mérida, Badajoz, Plasencia; en Castilla La Mancha (462); en Toledo, Guadalajara y Albacete; en las Islas Canarias (393), en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna; en Cantabria, en Santander (257); en Aragón, solo en Zaragoza (120); en la Comunidad Valenciana (112), en Alicante y Alcoy; en Ceuta (44); y, en La Rioja, en Logroño (16)

4.000 millones en préstamos ICO a promotores

En el caso de la línea de créditos ICO para financiar la promoción de vivienda en alquiler asequible, Sánchez ha detallado que, de los 4.000 millones de euros presupuestados, se podrán beneficiar tanto promotores públicos, como privados, siempre y cuando se comprometan a mantener las viviendas con un precio de arrendamiento por debajo de mercado durante un mínimo de 50 años y sean enérgicamente eficientes. Esta medida, que se financiará con cargo al Plan de Recuperación, será el músculo financiero para desarrollar hasta 43.000 viviendas.

Según detalla el Ministerio, serán "préstamos a largo plazo para la construcción" y "el desembolso de todos los fondos a los beneficiarios se completará antes del 31 de agosto de 2026". Además de los criterios mencionados, las obras se podrán ejecutar en un plazo de entre 4 y 8 años desde la formalización del préstamo. El plazo normal serán cuatro años más una posible prórroga de dos años, que podrá convertirse en ocho años más cuatro de prórroga si, por ejemplo, los suelos sobre los se ejecutarán las obras están en proceso de ordenación urbanística.