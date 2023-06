Una pregunta flota entre los expertos: el modelo de política actual, con autoridades fiscales, monetarias y regulatorias independientes cada una con sus propios mandatos y sin una coordinación explícita "¿sigue siendo apropiado?".

Esta cuestión, que se plantea tras las crisis provocadas por la pandemia del covid y la invasión rusa de Ucrania, forma parte del quinto informe bancario de la 'Bankinig Iniciative' del IESE titulado 'El orden económico y financiero internacional después de la pandemia y la guerra', que se ha analizado durante una sesión en el Cercle d'Economia con sus autores Giancarlo Corsetti, de Instituto Universitario Europeo; Barry Eichengreen, de la Universidad de California, Berkeley (vía telemática); Jeromin Zettelmeyer, de Bruegel y Xavier Vives, del IESE, moderados por la directora adjunta de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, Gemma Martínez.

Corsetti ha explicado que se ha demostrado que las crisis extraordinarias no pueden ser solo tratadas con políticas monetarias sino fiscales, pero han creado una deuda creciente. Eichengreen ha alertado de que las sanciones a Rusia, el uso del dólar como arma, pueden hacer que haya bancos centrales que opten por otras monedas para sus transacciones, aunque las alternativas, incluido el oro, no suelen funcionar. Todo ello redundaría en favor de China, que se mueve con rapidez para construir una alternativa al sistema en torno al dólar, pero no se ha generalizado.

Zettelmeyer ha afirmado que los países europeos tendrán que hacer un esfuerzo de consolidación fiscal, pero que, en principio, es realizable a no ser que haya recesión. Entre los que deberán hacer mayores esfuerzos están los "sospechosos habituales", como Italia, Francia y, en alguna medida, España. Grecia y Portugal, en cambio, ya no lo requerirán, ha afirmado.

Ajustes fiscales

El informe, publicado por el Centre for Economic Policy Research (CEPR) de Reino Unido explora la forma en que la pandemia y la guerra en Ucrania harán que la mayoría de países tengan que ajustar sus políticas fiscales y monetarias. Algunos países deberán tomar medidas ambiciosas para gestionar su deuda, que ha crecido para hacer frente a las diferentes crisis.

Según los autores del informe, aunque la deuda sigue siendo sostenible en la mayoría de países avanzados y las economías emergentes, existes "un subconjunto de países de la Unión Europea (UE) que deberán realizar un ajuste significativamente mayor, a medio plazo, de lo que está planificado actualmente". De hecho, apuntan que "las normas fiscales de la UE deben reformarse para conciliar la sostenibilidad de la deuda y la política de estabilización al tiempo que se preservan los incentivos para la inversión".

El estudio destaca la amenaza potencial para el domino del dólar como moneda de reserva internacional. Pero las alternativas al billete verde tienen, afirman "una utilidad limitada" respecto a este. En todo caso, China ha sido la primera en avanzar en la carrera global par desarrollar una moneda digital para transacciones fronterizas "y consolidar su moneda como una alternativa al dólar, los bancos estadounidenses y Swift (una plataforma de mensajería, normas de comunicación y productos y servicios que facilitan el acceso y la integración, la identificación, el análisis y el cumplimiento con la prevención de los delitos financieros).