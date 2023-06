«¿Y por qué no va a ser posible que desde Extremadura se pueda producir un gran grupo en nuestro país, alternativo y complementario a lo que ya hay, con valores que puede ser compartidos por una gran mayoría? Estamos en ese camino». Con estas palabras felicitaba este jueves el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al presidente de Cajalmendralejo, del Grupo Cooperativo Solventia y del Banco de Depósitos, Fernando Palacios, y a su equipo por la inauguración de la nueva sede social del Banco de Depósitos en el céntrico Paseo de la Castellana de Madrid.

Un acto que no solo abre una nueva etapa de expansión de Cajalmendralejo, la caja rural más antigua de España, precisamente en su 120 aniversario, sino que también es la constatación de «un sueño que parecía imposible pero se ha hecho realidad desde un pueblecito de Extremadura que era famoso solo por el vino, luego por el cava y el fútbol y lo es ahora porque en los tiempos en que están cerrando bancos, ellos lo abren».

El presidente de Extremadura encabezó la lista de personalidades madrileñas y extremeñas del mundo empresarial, político, académico, social, económico y financiero que acudieron al acto de desembarco en el distrito financiero de la capital de España del Grupo Cooperativo Solventia, cuya entidad central es Cajalmendralejo, una caja extremeña que en el 2022 concluyó con la adquisición del cien por cien del capital social del Banco de Depósitos mediante una operación mercantil considerada estratégica.

Entre otros, acudieron a la cita el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez Morán, el presidente de Mapfre, el extremeño Antonio Huertas; el secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero; el expresidente del Banco Popular Ángel Ron; Ricardo Palomo Zurdo, decano de la Universidad CEU San Pablo; el senador del PP Carlos Floriano así como la también popular Teresa Tortonda Gordillo y el portavoz del PP en Extremadura José Ángel Sánchez Juliá, y el letrado mayor del Consejo de Estado Alfredo Dagnino. Así como los consejeros generales del grupo y el director general del Banco de Depósitos, Miguel Ángel Prieto.

«Soy cliente de esta caja desde hace 30 años. La primera tarjeta visa que me entregaron llevaba una foto de la iglesia de La Piedad de Almendralejo. Y alguno podía pensar, ¿cómo vamos a ir por el mundo con esto? Bueno, así se ha creado esta historia», recordó el presidente, que consideró «que en laCastellana ya hay un tramo nuevo, el tramo del Banco de Depósitos».

Las palabras de felicitación y enhorabuena de Fernández Vara fueron muy bien acogidas en la puesta de largo de unas instalaciones de 2.000 metros cuadrados ubicadas en el número 120 del Paseo de la Castellana.

«Venimos a Madrid con la intención de aportar algo diferente a la sociedad. Venimos con humildad, pero sin ningún tipo de complejo. Con orgullo de lo que fuimos, pero sobre todo de lo que actualmente somos como pueblo», señaló Fernando Palacios, quien recordó que la intención de ir a Madrid era «histórica», pero que nunca fue posible hasta que «la divina providencia nos puso en el camino el Banco de Depósitos».

Palacios reveló que la operación de adquisición culminó «después de una larga conversación telefónica» con Francisco Aparicio Valls, exsecretario del Consejo de Administración del Banco Popular.

La operación de compra no fue una absorción, ya que cada entidad financiera mantiene su identidad y su estructura operativa, así como sus órganos de gestión y de gobierno, y funciona de manera independiente (un banco frente a una cooperativa de crédito que, como tal, destina parte de sus beneficios a obra social), aunque ambas compartan el mismo fin de atender las necesidades financieras de sus clientes.

«Nuestra misión no es a partir de ahora hacer un banco grande, sino un gran banco con una clara vocación de servicio a los demás, destinado a dar cobertura a personas físicas y jurídicas e instituciones sociales y religiosas. A fin de cubrir un hueco que a nuestro juicio no lo está. Todo enmarcado con el deber sagrado de gestionar lo que no es nuestro y donde las personas son el centro absoluto de todo y de todos», concluyó Fernando Palacios.

De esta manera comienza un «proyecto social y financiero tranquilo y seguro. Nuestras ratios de gestión y de solvencia son de los más elevados del sector financiero español. No tenemos ninguna urgencia ni necesidad. Renacemos con una clara vocación de servicio a los demás», afirmó.

Cien por cien extremeña

Cajalmendralejo es una entidad financiera 100% extremeña que tiene entre sus objetivos preferentes contribuir al desarrollo económico y social manteniendo como valores fundamentales el compromiso, la responsabilidad y la solidaridad con toda la sociedad. Y es la cabecera del Grupo Cooperativo Solventia, formado por 8 Cajas Rurales de Andalucía, Comunidad Valenciana y Extremadura. Cajalmendralejo adquirió el Banco de Depósitos en el año 2022. Una filial con la que inicia su actividad financiera en la capital de España.

El Banco de Depósitos desempeña la actividad bancaria desde hace 130 años, desarrollando un modelo de banca tradicional, especializado en la actividad crediticia del ámbito socio-cultural y religioso, atendiendo principalmente las necesidades de financiación de entidades sin ánimo de lucro, de las economías familiares y de empresas.