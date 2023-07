La cuota de mercado español del IQOS, el producto de Philip Morris International (PMI) que calienta tabaco para evitar su combustión, está muy por debajo de la que ya se ha alcanzado en otros países europeos. Con el reto de revertir esta situación y de acelerar la transformación del sector hacia las alternativas libres de humo, ha asumido Daniel Cuevas la dirección general de esta tabaquera en España. Una compañía en la que ha desempeñado responsabilidades también en el ámbito internacional, tanto en Italia como en Rumanía, y a la que se incorporó, como becario, en 1999.

Cuando llegó a Philip Morris, el modelo de negocio de la compañía era muy diferente del actual, ¿cómo ha vivido desde dentro todo este proceso de transformación?

Para mí ha sido una maravilla. Ni soy fumador ni lo he sido jamás y cuando entré en Philip Morris al principio tenía mis dudas sobre si me iba a sentir a gusto en una compañía de tabaco. Lo primero que me sorprendió es que la empresa reconociese inmediatamente que fumar era perjudicial para la salud, con lo cual ya me empecé a sentir más cómodo. Luego, en unos años comenzó a invertir de una manera muy seria y a dar pasos en la dirección de intentar dejar atrás todos los productos de humo para ir hacia los que no requieren combustión. Fue como empezar a trabajar para una empresa diferente. Pasar de una que claramente era la líder en el mundo de los cigarrillos a otra que lo que quiere es hacer una contribución a la salud pública y traer un producto que mejora la vida de millones de fumadores adultos.

Una transformación que en España parece que está costando algo más de trabajo llevar a cabo. La cuota de mercado del IQOS es aquí muy inferior a países como Italia, Grecia o Portugal ¿Cómo se explican estos diferenciales con mercados en teoría muy similares al español?

Llevo solo un mes en España después de nueve años fuera pero mi impresión es que el principal motivo está en la confusión que todavía existe aquí en torno a qué son los productos de tabaco calentado y cuáles son sus beneficios respecto al cigarrillo tradicional. Este último es muy fácil de usar: lo sacas de la cajetilla, lo enciendes con un mechero y ya está. Sin embargo, cambiar a estas alternativas sin humo significa emplear un dispositivo electrónico que conlleva cierta complejidad. El fumador adulto tiene que hacer un esfuerzo y cambiar sus hábitos, porque ya no es tan sencillo. Y es un paso complicado si no se entiende también que darlo supone un beneficio muy importante respecto al cigarrillo convencional. Un beneficio que empieza por reducir en torno a un 95% los componentes tóxicos que hay en el humo.

¿Pero por qué considera que existe en España mayor confusión o falta de información que en otros mercados?

Yo creo que eso es un tema que involucra a toda la sociedad. Empezando por nosotros. Como empresa, tenemos que ser más abiertos en lo que estamos intentando hacer, comunicarlo mejor. Enseñar que es algo real. Todavía escucho decir a gente que esto es una campaña de marketing. Y no, esto es algo muy serio. Llevamos invertidos 10.700 millones de dólares solo en el desarrollo de estos productos y en la ciencia que hay detrás de ellos. Se tiene que entender que es una apuesta muy seria: queremos dejar de vender cigarrillos lo antes posible sustituyéndolos por otros productos. Esto es el futuro para nosotros y para toda la cadena de valor del tabaco, es algo que mejora la salud pública de la sociedad y es una oportunidad económica brutal. Todo esto es algo que probablemente no hemos sido capaces de comunicar suficientemente bien. Por otro lado, tenemos un pasado, una inercia como industria del tabaco, y mucha gente considera que no se nos puede invitar a la mesa de diálogo sobre este tipo de temas. Es un trabajo complicado ir ganando poco a poco credibilidad con las administraciones y compartir con ellas datos científicos que avalan lo que estamos diciendo. Hay estudios, no solo de PMI, sino independientes de instituciones públicas como la FDA, que claramente afirman que el uso de productos como IQOS, de modo exclusivo, produce una reducción significativa en la exposición a los componentes potencialmente tóxicos del humo. Esto no hemos conseguido que traspase a la opinión pública de una forma tan contundente, tan clara, como por ejemplo lo ha conseguido el vehículo eléctrico, que todo el mundo entiende que es una mejor opción que otro de combustión. Nosotros estamos en un proceso que en realidad es muy parecido. Hay un producto que lleva combustión, que es el cigarrillo tradicional, y que queremos dejarlo atrás lo antes posible para ir hacia otro que se calienta y no tiene combustión y, por tanto, emite menos sustancias tóxicas. Además, hay una concienciación, y es lógico que sea así, para proteger a los no fumadores de entrar en cualquier producto que lleve nicotina. Es algo que tiene que estar ahí, pero también hay que ayudar al fumador de hoy para dejar de hacerlo y, en el caso de que no sea capaz, a buscar otras alternativas mejores.

¿Qué papel cree que deberían jugar las administraciones en esta transformación?

Lo más importante es, desde mi punto de vista, ver la forma de que estos productos estén evaluados de una forma distinta en función de su perfil de riesgo. La forma más perjudicial de consumir nicotina es el cigarrillo tradicional. Y este debería ser el más regulado. Los de un perfil de riesgo menor tendrían que regularse de manera diferente, que permita comunicar al fumador adulto --no queremos comunicar a nadie que no sea un fumador adulto-- que existe una alternativa mejor que seguir fumando. Para nosotros es muy importante que sepa que lo mejor que puede hacer es dejar de usar cualquier producto de nicotina, pero que en el caso de que no pueda o no quiera, son mejores las opciones sin combustión como calentar el tabaco a través de un dispositivo como el IQOS. Esto solo puede ser positivo para la sociedad, sin que suponga que el no fumador acceda a este tipo de productos, que es algo que no queremos que suceda. Queremos que en diez o en quince años no existan los cigarrillos tradicionales en España. Que haya un porcentaje de fumadores que usa nicotina pero en un modo menos dañino.

Con la información que manejan, ¿hasta qué punto se está evitando que haya consumidores duales [que combinan estos dispositivos con los cigarrillos convencionales] o que se estén incorporando nuevos fumadores a los productos de tabaco calentado?

Si comparamos nuestro producto con otros existentes en el mercado también sin combustión, como por ejemplo el cigarrillo electrónico, la ventaja más importante que tiene IQOS es que consigue porcentajes mucho mayores, tres o cuatro veces superiores, de uso en exclusiva. De más del 80%. En cuanto a la iniciación en productos de nicotina, está concentrada de manera muy importante en el cigarrillo convencional, por encima del 70% o el 80%. Según el eurobarómetro, quienes empiezan a fumar a través de IQOS son el 0, 001%, lo que demuestra que a día de hoy no existe ese problema, aunque sea una preocupación legítima. Y hacemos todo lo que podemos por nuestra parte para que siga sin existir,

En los últimos diez años su empresa ha invertido aproximadamente 230 millones de euros en la compra de tabaco en la región, ¿variará en algo la relación de PMI con Extremadura esta apuesta por el tabaco calentado?

Nuestro compromiso con Extremadura es clarísimo. El objetivo es seguir comprometidos al cien por cien con la agricultura extremeña y las casi dos mil familias que viven del cultivo de la hoja de tabaco en la región. Productos como el tabaco calentado son claramente el futuro del sector. Esto es una oportunidad también de nuevas inversiones. En Extremadura hemos establecido nuestro principal Centro de Servicios Digitales de Información para usuarios de IQOS, en Olivenza, contamos con otro centro en Almendralejo que da servicio a estanqueros y una boutique IQOS en Badajoz. Estamos hablando de en torno a 150 personas solo en Extremadura que nos están ayudando en esta transformación.

El énfasis que ponen en aspectos como la sostenibilidad o las buenas prácticas agrícolas, ¿son bazas que pueden jugar a favor de mantener el cultivo de tabaco en Extremadura?

Seguro. Todo lo que sean buenas prácticas y que vayan en la dirección de la sostenibilidad y de producto de calidad es lógicamente algo que apoyamos al cien por cien y continuaremos apoyando para mejorarlo todavía más.