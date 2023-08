Los usuarios de Renfe podrán adquirir desde el 1 de agosto los nuevos abonos de transporte, los cuales se podrán adquirir hasta final de año. Los abonos de transporte para Cercanías y Media Distancia podrán ser usados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.

Para agilizar la adquisición de los mismos, Renfe pone a disposición de los usuarios la aplicación de Renfe Cercanías, para los abonos de cercanía. Mientras que para los de media distancia, la compañía permite su compra a través de la web oficial de la empresa (renfe.com). También podrán ser adquiridos en los canales de venta oficial como estaciones o máquinas autoventa.

Todos aquellos que deseen comprarlo por internet, deberán estar primero registrados en la página de Renfe. Aunque al abono se le conoce por ser gratuito, los usuarios deberán aportar un depósito previo, que en caso de hacerse todos los viajes necesarios será devuelto. El depósito para los viajes de media distancia es de 20 euros, mientras que para el de los cercanías es de 10 euros, en ambos casos los viajes mínimos para que este sea devuelto es de 16 a lo largo de los cuatro meses.

Es importante formalizar los abonos antes de viajar, para que de este modo el viaje cuente. En caso de tener un viaje formalizado y que este no se realice o no sea anotado por el revisor, el viaje no será registrado. Esto contará como una penalización, siendo el número máximo permitido tres. Una vez alcanzado este máximo, será la propia empresa la encargada de anular el abono.

Para los menores de 14 años que no cuenten con DNI, se ha creado un abono especial de media distancia. Para ello, el padre, la madre o el tutor podrán adquirir con su NIF, NIE o pasaporte, un máximo de cuatro abonos de niño.

Los usuarios que hayan adquirido el abono del segundo cuatrimestre y hayan cumplido con todos los requisitos, recibirán en los próximos meses la devolución de sus fianzas, mientras que a aquellos que lo hayan pagado con tarjeta la devolución será automática.

En el primer tramo de abonos que salió (1 de septiembre - 31 de diciembre 2022) se vendieron cerca de un millón de abonos, suponiendo esto un incremento del 27%. Por su lado, en Extremadura, en el segundo tramo de abonos (1 de enero - 30 de abril) se superaron los 10.000 abonos, mientras que en el segundo cuatrimestre de 2023, se alcanzaron en la región los 19.000 abonos.