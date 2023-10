Pocas empresas consiguen hitos semejantes en tan poco tiempo. Popeyes® es una cadena de restauración originaria de Louisiana (EEUU) y especializada en pollo al estilo cajún que, tras su llegada a nuestro país a finales de 2019, ha conseguido inaugurar más de 100 establecimientos en menos de cuatro años. Un crecimiento imparable que ha convertido la filial española en uno de los buques insignia de Popeyes® a nivel internacional, siendo el tercer país con más restaurantes de la marca en el mundo.

"España se ha convertido en un país de referencia para la compañía a nivel mundial", señala Nacho Sedano, director general de Popeyes Iberia. A lo largo de su corta, pero prolífica trayectoria, la cadena ha invertido 150 millones de euros y creado más de 3.500 puestos de trabajo en España.

Superar la cifra de 100 restaurantes en nuestro país, no es un hito que ocurra todos los días. Por eso, Popeyes® aprovechó esta ocasión para celebrar por todo lo alto, un evento 360 en Madrid, en el que reunió a numerosas celebridades y entusiastas de la marca para poner en valor los elementos clave de su éxito: productos frescos de origen local y el cuidado en el proceso de cocinado.

Los proveedores de los productos de Popeyes® como el famoso pollo, las especias, los vegetales, el aceite o la harina, provenientes de zonas como Segovia, Murcia, Jaén o Huesca, fueron los protagonistas del mercado, que la marca organizó para dar a conocer a todos los asistentes la materia prima fresca y de origen local que utiliza en todas sus elaboraciones.

La recreación de este mercado ha sido el guiño perfecto para dejar nuevamente patente la calidad de la oferta de Popeyes® y poner en valor su apuesta por proveedores locales, que ya superan el 75% de su tejido empresarial.

La sostenibilidad también estuvo presente gracias a sus proveedores locales de mobiliario y envases, ubicados en Valencia y Cantabria, que suministran materiales 100% reciclados a los más de 100 restaurantes del país y ponen en valor el compromiso de la marca con el medioambiente.

Tras el recorrido por este singular mercado, llegaba el momento más esperado de la velada, el desafío culinario “The Fresh Chicken Challenge by Popeyes®”. Un reto que enfrentaba a personajes tan emblemáticos de nuestra cultura como son Belén Esteban, Josie (estilista de celebridades como Cristina Pedroche), Ana Brito (influencer y humorista) y Ceciarmy (uno de los perfiles con mayor número de seguidores en España). Por dúos, los participantes tuvieron que demostrar sus dotes culinarias replicando el proceso que realizan cada día los chefs de Popeyes® para cocinar tres de los platos más icónicos y demandados de la marca: las hamburguesas The Chicken Sandwich y The Soul y sus tiras crujientes de pollo.

Con un jurado de honor compuesto por Nacho Sedano (director general de Popeyes), uno de los chefs de la casa y una de las clientas más fans de la marca, Josie resultaba ser el ganador de la noche. Además de coronarse como un auténtico chef Popeyes®, el estilista también ha sorteado entre sus seguidores un año de pollo gratis.

Popeyes®, fundada en 1972, tiene más de 50 años de historia y tradición culinaria y se distingue por un menú único al estilo de Nueva Orleans. La pasión de la cadena por su herencia de Louisiana y el sabor auténtico de su comida ha permitido a Popeyes® convertirse en uno de los mayores restaurantes de comida rápida de pollo del mundo, con más de 4.000 restaurantes en EE UU y en todo el mundo.