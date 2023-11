Toda la industria de las telecomunicaciones está a la espera de cuándo y, sobre todo, cómo se podrá ejecutar la fusión de Orange España y MásMóvil para crear un nuevo gigante nacional. La Comisión Europea cree que la operación puede deteriorar la competencia del sector y ha ‘parado el reloj’ del proceso de análisis de la fusión para tener todo el tiempo necesario para estudiarla en profundidad.

Se da por descontado que Bruselas impondrá condiciones (remedies, según la jerga económica y comunitaria) para aprobar la operación, obligando a las compañías a desprenderse de algunos activos para conseguir preservar la competencia y con ello obtener el visto bueno regulatorio. Orange y MásMóvil mueven ficha y cierran un acuerdo preliminar con uno de los operadores más interesados en hacerse con esos activos sobrantes, con el objetivo de allanar la fusión y facilitar la aprobación por parte de la Comisión Europea.

Orange y MásMóvil han cerrado un acuerdo no vinculantes con Digi para que asuma parte de esos ‘remedies’, según adelanta la agencia Bloomberg y confirman fuentes conocedoras de la operación. Ninguna de las compañías implicadas confirman oficialmente la operación y no hacen comentarios al respecto. De momento no han trascendido los detalles el reparto de los activos que contempla el acuerdo, pero Digi ha venido mostrando interés por hacerse con espectro radioeléctrico para reforzar su propia red.

El acuerdo es no vinculante y cualquiera de las partes puede romperlo, pero sirve para mostrar a la Comisión Europea el interés de colaborar en garantizar la competencia por parte de las empresas que quieren fusionarse. Fuentes cercanas a la operación apuntan que pueden cerrarse acuerdos preliminares similares con otros operadores. En cualquier caso, la decisión final sobre cuáles y cuántos serán los remedies corresponde en exclusiva a Bruselas. Orange y MásMóvil confían en conseguir el visto bueno de Bruselas antes de que termine el año y poder cerrar la operación en el primer trimestre de 2024.

Las condiciones de Bruselas

Las condiciones de Bruselas para dar el ok a la unión Orange-MásMóvil previsiblemente pasarán por obligar a las compañías a ofrecer a competidores como Digi, Avatel (que ahora usan la red de Movistar) o Finetwork (con red Vodafone), poder usar la red de Orange a precios bajos o por cederles espectro radioeléctrico para que tengan su propia red.

Todas las grandes telecos españolas reclaman que la operación se autorice por Bruselas sin imponer condiciones duras de cesión de activos para avanzar en la consolidación del sector. Los mayores grupos temen que la decisión vuelva a estar orientada a impulsar un cuarto operador y no permita avanzar hacia una mayor racionalización del negocio herido. La mejor posicionada para tomar el control de los activos sobrantes de la fusión ha venido siendo en todas las quinielas la compañía de origen rumano Digi, que está creciendo con fuerza en España con su modelo de bajo coste, y que podría ver reforzada su estrategia avivando aún más la agresividad comercial del sector.