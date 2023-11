Veinte años de historia, reivindicación, inversión multimillonaria y batalla política se concentraron en once minutos: el tiempo que tardó el Alvia 10021 en recorrer el trayecto bajo el túnel principal de la Variante de Pajares, de 24,6 kilómetros de longitud, a una velocidad punta de 201 kilómetros por hora. Asturias derribaba así un histórico muro de incomunicación ferroviaria, con el viaje inaugural que materializaba una histórica reivindicación de los asturianos y que pone fin a una histórica demanda no exenta de vicisitudes y problemas, pero que alcanza la luz al final del túnel. No en vano, ya se han vendido 70.000 billetes para este trayecto desde que se anunció su apertura.

