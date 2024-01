En el único Carrefour Market que hay en el centro estricto de Barcelona, en plenas Ramblas, el vacío es más que evidente. Flanquean, a una estantería de siete baldas llena de patatas fritas marca Carrefour, Frit Ravich, Espinaler y San Nicasio, dos armarios iguales pero con sus repisas prácticamente vacías. Seis bolsas de Lay's Gourmet a un lado, y, al otro, unas 5 al estilo Campesinas, algo menos de una decena de las de Sal y Vinagre, y cerca de una quincena de Ruffles sabor jamón y queso, son el único rastro que queda de las patatas fritas de bolsa producidas por el grupo PepsiCo. La cadena de supermercados francesa anunció hace unos días en Francia que dejaría de vender todo producto que viniera de esta compañía de alimentación y bebidas por un "aumento de precios inaceptable", y que esta ruptura de las relaciones se extendería hasta Bélgica, España e Italia. Aquí, en la capital catalana, de momento no se ha puesto el cartel que informa de ello a los clientes, como sí se ha hecho en Francia, pero en varios de los establecimientos de la cadena ya es perceptible la decisión.

En el caso concreto del Carrefour Market (una versión reducida de los hipermercados más propios de centro comercial) situado en Las Ramblas, sus responsables asocian esta falta de producto con la ubicación céntrica y con el alto número de turistas que les visitan, que no es raro que arrasen con productos de este estilo. La misma estampa en las baldas de las bebidas Pepsi la explica, un trabajador, con lo mucho que tira en Cataluña su competidora, la Coca-Cola. Dicen no saber nada de si van a llegar más existencias o no, pero otro de los Carrefour Market que la enseña tiene repartidos por Barcelona responde por ellos: no.

"¿Ves pocas Lay's? Pronto verás menos: a la que se acaben, ya no reponemos", asegura una encargada, quien confirma que, también en España, PepsiCo ha subido mucho los precios. "Los clientes están contentos: lo han entendido como una medida de protección, saben que si el producto nos sube mucho a nosotros, a quien les acaba repercutiendo es a ellos", añade. De todos modos, no le consta que vaya a haber cartel informativo; sencillamente, el espacio que antes ocupaban las patatas de esta marca, lo irán ocupando otras.

En un tercer establecimiento de la cadena, otro trabajador se muerde la lengua. Si preguntas como periodista, te redirige al departamento de prensa (que declina hacer declaraciones al respecto). Si preguntas como clienta si llegarán más Lay's, la respuesta se reduce a un "no lo sé". En estas estanterías, como en las de otros cuatro Carrefour Market de Barcelona, el agujero también empieza a ser evidente.

PepsiCo acusa ahora a Carrefour

Por su lado, PepsiCo asegura que la negociación sigue abierta. "Llevamos muchos meses negociando con Carrefour y seguiremos dialogando de buena fe para intentar garantizar la disponibilidad de nuestros productos", responde la compañía a todo medio de comunicación que le ha preguntado.

Sin embargo, por lo que llega a nivel internacional, la situación parece lejos de la concordia. Ayer, el Wall Street Journal publicó que un portavoz de PepsiCo asegura ahora que fue ella la que cortó relaciones con Carrefour. "Dada la falta de acuerdo en el nuevo contrato, cesamos de suministrar a Carrefour a final de año, algo que sabían que podía ocurrir", explica esta persona, que también agrega, no obstante, que espera poder llegar a un acuerdo pronto para que sus productos vuelvan a las estanterías de estos supermercados.

Reacción de otros supermercados

Sea como sea, no es la primera vez que Carrefour actúa de este modo de cara al cliente. Una fuente implicada en el sector explica que, también en Francia, la cadena inició el año pasado una campaña mediante la cual destacaba, en los mismos lineales, qué productos estaban realizando una práctica conocida como reduflación: mantener el precio, pero ofrecer menos producto al cliente. "Ahora han subido el tono, esta es más agresiva, pero va un poco en la misma línea: que el consumidor perciba que estos precios vienen subidos de origen, que no es una cosa del supermercado", analiza esta fuente.

Precisamente por eso, es lícito preguntarse si otras cadenas tomarán una decisión parecida. Al final, Carrefour es el segundo 'súper' con más cuota de mercado en España, lo que le da algo más de importancia, si cabe, al veto. Con todo, la mayoría de sus competidoras declinan hacer comentarios al respecto. También las patronales y asociaciones de representación de estas compañías.

"Se ve claramente que ha habido un estrechamiento de márgenes en la parte de producción, industria, distribución... pero, a partir de ahí, cada empresa es un mundo, y cada marca tiene su política de precio y negociación", analiza otra fuente del sector. Solo un portavoz de una de las cadenas que compite con Carrefour se atreve a abrir ligeramente la puerta. "La medida puede ir más allá de Carrefour", desliza.