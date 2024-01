Las organizaciones agrarias españolas no descartan unirse y secundar conjuntamente protestas por las crisis del campo, igual que están haciendo ya los productores agrarios y ganaderos en Alemania, Francia, Rumanía y Polonia. Los principales sindicatos del sector ven posible que también en España se produzcan grandes protestas agrícolas, pero se han emplazado al mes de febrero para decidir si emprenden actuaciones nacionales o conjuntas. De momento, una de las organizaciones más mayoritarias, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha convocado una movilización para el próximo 21 de febrero en Madrid, que empezará un día antes con tractoradas en una quincena de provincias españolas, entre ellas Tarragona.

Los responsables de los sindicatos Asaja, COAG y UPA han confirmado a la agencia Efeagro que en estos momentos no tienen un calendario unificado de movilizaciones y, con distintos matices, han indicado que están evaluando las de otros países porque comprenden el descontento de los agricultores con las políticas comunitarias. Aseguran que están en contacto para examinar la posibilidad de acciones conjuntas entre los tres, pero no lo decidirán hasta el mes que viene.

Las organizaciones agrarias coinciden en que el momento es especialmente difícil y que las políticas de la UE agobian a los productores, por lo que la cercanía de las elecciones al Parlamento Europeo, previstas para el 9 de junio, puede calentar el ambiente. Uno de los temores de los sindicatos lo puso precisamente sobre la mesa este martes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que denunció como "lamentable" que la extrema derecha intente a usar al sector primario como un instrumento político. Los agricultores insisten en que no son motivos ideológicos los que los mueven, sino económicos, aunque reconocen que hay partidos que pueden intentar sacar tajada de la situación.

Hasta ahora, el único gesto que han recibido por parte de las autoridades europeas, aseguran, es la convocatoria para este jueves de un foro de diálogo para trazar un marco estratégico para el desarrollo del sector. La medida fue anunciada en septiembre por la presidente Ursula von der Leyen y va a tener finalmente lugar a pocas semanas del fin de la legislatura del Europarlamento.

Conversaciones en marcha

El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha explicado que "a mitad de febrero" esta organización, Asaja y UPA, van abordar la situación "en los distintos territorios" y si se toma una "decisión conjunta". El secretario de organización de Asaja, Juan José Álvarez, ha detallado que en Valencia ya hay protestas por el sector del vino y que en Castilla y León se anunciaron movilizaciones, pero la semana que viene el comité ejecutivo nacional tomará una decisión.

En cuanto a UPA, "no hay un calendario de movilización", según la vicesecretaria general, Monserrat Cortiñas, quien no obstante ha mencionado protestas locales como las de Andalucía por el limón o por problemas de agua. Sin embargo, preguntada por la posibilidad de que en España se copien las grandes protestas de Rumanía, Alemania o Francia, ha admitido que "es posible" y que "el efecto de contagio está ahí", además de que la polarización en el campo es "un reflejo de la polarización general de la sociedad". "Se acercan las elecciones, no lo veo descabellado", ha apuntado Padilla.

Las razones

Tras el descontento del sector agrario hay diversas razones: la reciente reforma de la Política Agraria Común (PAC), que entró en vigor en 2023, los problemas derivados de la sequía y los altos costes de producción. También hay malestar por el Pacto Verde europeo, proyecto estrella de la Comisión Europea, cuyo objetivo es establecer una economía neutra en emisiones mediante medidas como reducciones de fitosanitarios o exigencias en bienestar animal.

Todos critican a Bruselas, pero hay diferentes opiniones sobre la actuación del Gobierno español. Asaja, la más contundente, exige a Pedro Sánchez que "dé un apoyo más directo y real al sector, porque cada día hay más trabas" y reclama un "plan de choque" con infraestructuras hídricas y compensaciones.

El responsable de COAG ha lamentado la burocratización de la PAC y la "hipocresía" de la UE con el medioambiente, pero ha admitido que si hay movilización también habría que pedir al Gobierno español reformar los seguros agrarios, mientras la vicesecretaria de UPA se ha solidarizado con la crítica contra la UE por no controlar las importaciones: "Nos toman el pelo", ha lamentado Cortiñas.