El médico del ahorro

Los tópicos existen y nadie puede resistirse a ellos. Los asesores financieros lo sabemos bien, pues se trata de una profesión desconocida para muchos y aquellos que han oído hablar de ella tienen una imagen distorsionada, en gran parte porque hablar de dinero sigue siendo un poco tabú en nuestra sociedad.

Sin embargo, dedicamos un tercio de nuestra vida a trabajar o, lo que es lo mismo, a ganar dinero. Y de ahí la importancia tanto de ser feliz con tu profesión como de contar con un buen asesor financiero que te acompañe en el camino y te ayude a gestionar tu patrimonio de la forma más adecuada para cumplir tus diferentes metas financieras a lo largo de la vida.

Todos somos conscientes de que es importante contar con un médico de cabecera, pero todavía no lo somos de la importancia de tener un médico del ahorro. Igual que el médico cuida de la salud de las personas, los asesores financieros cuidamos del ahorro de las familias, siempre a partir de un exhaustivo diagnóstico de cada caso particular para ver cuál es la situación y qué necesitan. Tras el diagnóstico llega el momento de “recetar” la mejor estrategia y, lo más importante, realizar un seguimiento de la evolución durante toda la vida para cambiar o ajustar lo que sea necesario.

Por ello es tan importante que los profesionales del sector aconsejen al cliente lo que más le encaja según su situación, sus características, su perfil de riesgo y sus objetivos a corto, medio y largo plazo. Eso no siempre es fácil, ya que lo más sencillo sería facilitarle directamente la solución que nos pide el cliente, guiado por modas o sugerencias externas, y que en la mayoría de las ocasiones puede no corresponder con lo que realmente les conviene. Pero ¿verdad que nos gusta que nuestro médico nos haga una exploración completa para ver qué necesitamos y no que se limite a darnos solo las pastillas que le pedimos? Pues esta es la misma situación.

Se trata de una profesión que, ejercida de forma cercana y con el objetivo puesto en la satisfacción del cliente, tiene un gran valor para todas las familias extremeñas, líderes en España en cultura del ahorro, para ayudarlas a planificar para alcanzar sus objetivos financieros, como pueden ser la compra de una vivienda, la universidad de los hijos o la jubilación. En el actual contexto, el asesoramiento financiero es una profesión de futuro. Pero no olvidemos que también supone una gran responsabilidad, por lo que, más allá de su formación, la capacidad de escucha y de realizar pedagogía son las claves para llevarla a cabo.