La dimisión de Griffiths como presidente de Anfac echa un pulso a la credibilidad del Gobierno

Su discurso sobre la electrificación del sector y de España desde que concediera su primera entrevista el 2 de mayo de 2021 a un periódico -El Periódico de Catalunya, del mismo grupo editoria que este diario- tras ser nombrado en el cargo no ha variado. Ni la situación del vehículo eléctrico, tampoco. Por desgracia. Wayne Griffiths, siempre coherente, ha dimitido como presidente de ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones) y detras esa dimisión hay que leer el cansancio y el hartazgo del sector para con el Gobierno.

Promesas y más promesas que no acaban de acelerar, tan solo arrancan. El automóvil parece haber entrado en un mar lleno de corchos en el que muchos flotan a base de empezar proyectos y no acabar ninguno, esperando a que se diluyan. Griffiths ha dicho basta, y con él, todo el sector. Se va, como popularmente se dice, "hasta el gorro" de promesas incumplidas y falta de concreción. "Estoy decepcionado con los representantes políticos por su falta de compromiso en los últimos meses", ha expresado Wayne Griffiths a sus socios de ANFAC.

Los motivos de la dimisión del presidente de Seat como cabeza visible de los fabricantes en España pasan, todos, por la inacción gubernamental. En 2021 analizaba en El Periódico de Catalunya que "comparado con el resto de Europa creo que en España falta un plan de ayudas para el coche eléctrico aún mejor. Los primeros coches eléctricos eran caros por su aporte tecnológico y también porque han venido desde segmentos superiores, con coches Premium, y el mercado Premium en España es pequeño. Falta un plan de subvención más a largo plazo, y a nivel nacional, no autonómico", porque todo iba despacito: "Eso va muy lento. Pero es como el huevo y la gallina. Si no haces coches no haremos puntos de recarga y al revés. Es importante hacer un coche eléctrico que la gente pueda comprar. Eso lo haremos", y lo harán (el Cupra Raval será el primero). Peronada ha cambiado y desde 2021 el discurso se ha ido manteniendo.

Luchando desde 2022

Llegó a ANFAC en enero de 2022 ocupando el puesto que dejaba vacante José Vicente de los Mozos (Renault) tras cuatro años en el cargo. Con la marcha de Luca de Meo, que le tocaba la presidencia en 2020, De los Mozos estuvo dos años más hasta la llegada de Griffiths.

El 15 de marzo de 2023 Griffiths se reunió como presidente de ANFAC con el Gobierno en una cumbre sectorial para avanzar en la electrificación. Volvió a conceder una entrevista a PRENSA IBÉRICA en exclusiva para analizar la reunión, y en ella reiteró que había sintonia pero dejaba entrever que no todos los miembros del Gobierno remaban en la misma dirección. Acudieron por parte del ejecutivo Pedro Sánchez, Teresa Ribera (Transición Ecológica) y Reyes Maroto (Industria). Hubo tensiones, pero coincidieron en que había que avanzar. "Ha anunciado algunas medidas como la flexibilización del programa Moves III para facilitar la electrificación del parque de vehículos de empresas y ayudar a los concesionarios con los vehículos seminuevos (km0). Es positivo. Pero faltan más medidas que estamos pidiendo desde ANFAC desde el verano pasado. No sé si el Gobierno lo ha entendido. El presidente Sánchez, sí", destacaba Griffiths.

Le prometieron más reuniones. Hizo llamadas a la Moncloa en repetidas ocasiones. Siempre vinieron a las fotos, a la primera piedra de Sagunt en 2023 en la planta de baterías, a la puesta de largo de la planta de ensamblaje en Martorell este mismo año, pero no hubo respuesta a los temas interesantes. Ni tan siquiera con el cambio en el ministerio de Industria, pese a que Griffiths sigue manteniendo la esperanza en Rebeca Torró, la Secretaria de Estado (con quien trabajó codo con coco cuando ella estaba el el gobierno valenciano para forjar el futuro de la planta de baterías de Sagunt). Es como si en el Gobierno comunicaran.

En diciembre de 2023 se reunió con los ministros de Transportes , Óscar Puente, y de Industria, Jordi Hereu. Tras las dos reuniones, el presidente de Seat consideró probada la preocupación el Gobierno por el sector y arrancó un claro compromiso de los dos ministros para impulsar la transformación del sector en una apuesta decidida por el vehículo eléctrico. Decidió seguir un año más al frente de ANFAC. "No estoy aqui para ser solo el representante. Quiero seguir para hacer cosas, no solo para estar en la foto. Acepto seguir para hacer grandes cosas, no cositas", dijo. Seis meses después no se ha desplegado ninguno de esos pretendidos impulsos prometidos desde el Gobierno.

¿Y ahora, qué?

Con la marcha de Griffiths como presidente de ANFAC se abren unas semanas para encontrarle sustituto. En buena lógica su sucesor debería ser una de las marcas que tengan fábrica en España después de que en los dos últimos mandatos estuvieran representados Renault, con José Vicente de los Mozos, y ahora el propio grupo Volkswagen con Griffiths. Que tengan fábricas en España solo quedan Ford, donde su presidente Jesús Alonso tiene una tarea compleja con la que lidiar con el ERE anunciado ayer mismo, Mercedes-Benz, con Reiner Hoeps (que lleva poco tiempo como responsable en España), Iveco (con Ángel Rodriguez) y el grupo Stellantis (el que tiene mayor número de marcas como Opel, Citroën y Peugeot fabricando en nuestro país y que cuenta con su responsable de Relaciones Institucionales, José Antonio León Capitán como representante).

La alternativa más clara, segun algunas fuentes del sector, sería la de Josep María Recasens, presidente de Renault España, aunque esta opción es poco probable en estos momentos. El resto de socios, algunos con mucho peso como Leopoldo Satrústegui (Hyundai), podrían optar a esa presidencia, pero no disponen de fábrica en nuestro país.

Desde ANFAC se han hecho eco de las razones de Griffiths para dimitir, y las comparten. Los 58 socios reconocen varios puntos, que son los que han llevado a la dimisión de su presidente, y los señalan como clave en la toma de esta decisión por parte del presidente de Seat:

-Los planes de ayuda a la compra están llegando a su final lo que genera incertidumbre adicional al consumidor

-ANFAC le propuso al Gobierno un sistema de ayudas directas a la compra de vehículos electrificados e incentivos a las empresas para cumplir los objetivos de descarbonización y no hemos tenido respuesta.

-La política de desarrollo de la red de infraestructura de recarga pública sigue siendo inadecuada para alcanzar los objetivos de cobertura que se exigen al sector por la normativa europea y española. ANFAC ha propuesto la puesta en marcha de un centro estatal coordinado que gestione, supervise el proceso de despliegue de la red de recarga y reduzca los trámites burocráticos que ralentizan su desarrollo.

-El Gobierno se comprometió en el Foro ANFAC del pasado febrero a modificar los planes de ayuda al usuario y a fomentar la descarbonización y la electrificación. Tras cuatro meses no tenemos noticia alguna al respecto.

-En estos cuatro meses se ha producido un estancamiento del mercado de turismos electrificados. En vez de acelerar, en el período de enero a mayo de 2024 la cuota se sitúa en el 10,5% del total, una cifra inferior a la del mismo periodo del año anterior (10,8%).

-En paralelo, la desconfianza que se ha generado hacia el vehículo eleva la incertidumbre del consumidor y retrasa su decisión de compra, llevando a un mercado por debajo de 2019, penalizando la renovación del parque y la consiguiente reducción de emisiones.

El sector, unido con Griffiths

Por su parte, la patronal de los concesionarios españoles, Faconauto, también aplaude la valentía de Griffiths para dimitir. En una nota difundida por la asociación que preside Marta Blázquez, señalan que "la patronal espera que el anuncio de hoy sirva para que el Gobierno coordine a los ministerios implicados en la movilidad sostenible y retome políticas capaces de cambiar el rumbo actual, de tal forma que se dé el impulso necesario a la electrificación y al mercado. Solo de esta manera España mantendrá la competitividad, el empleo y la actividad económica que genera el automóvil, hoy en entredicho".

También los proveedores de componentes apoyan a Griffiths. El presidente de la patronal Sernauto, Francisco J. Riberas (Gestamp) ha señalado su agradecimiento a Wayne Griffiths "por su magnífica labor al frente de ANFAC, su iniciativa y espíritu colaborativo, lo que nos ha permitido realizar un excelente trabajo conjunto en el impulso y la defensa de la competitividad de nuestra industria de automoción, así como con Faconauto. Es nuestro deseo y compromiso seguir colaborando con ANFAC en esta línea. Por nuestro lado, no vamos a regatear esfuerzos y necesitamos que las Administraciones Públicas pongan en marcha los mecanismos y medidas que nos permitan impulsar la transformación”.

Veremos si la dimisión de Griffiths, unida al apoto sectorial a esta decisión, y la ausencia de Teresa Ribera del ministerio de Transición Ecológica (principal escollo para la industria del automóvil) sirven para que el Gobierno entienda que ésto no va de echar un pulso, si no de avanzar conjuntamente hacia un futuro sostenible, con movilidad y con una transición ordenada.