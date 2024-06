Un foro para preguntar, debatir y exigir

Vista general de València, ciudad en la que se celebra el primer Foro Mediterráneo. / 'activos'

En el casco antiguo de Torroella de Montgrí (Baix Empordà, Girona), existe un precioso museo sobre el Mediterráneo que hace las delicias de pequeños y mayores. Se trata de un recorrido sencillo y conciso sobre la geografía, la historia, la ecología, la cultura y la música que orillan nuestro mar. Qué nos une y qué nos diferencia. Mediante un vídeo, expone las guerras, las migraciones tantas veces acabadas en tragedia de aquellos que escapan de sus lugares de origen para buscar un mejor lugar para vivir y las desigualdades.

No es necesario tener demasiados conocimientos de Historia para afirmar que los territorios mediterráneos tenían mucho más en común, eran más equitativos y culturalmente más homogéneos hace 2.000 años que en la actualidad. Somos herederos de aquella romanización que, con el tiempo, se ha ido mezclando con la evolución de las religiones, los dogmatismos, los imperios, las ciudades estado y las ideologías. De la Ilustración a las dictaduras. La literatura sobre la historia del Mediterráneo es amplísima desde todos los puntos de vista. Desde el más sencillo de los libros de viaje hasta las grandes novelas y las obras de uno de nuestros grandes autores, Josep Pla. Es en estos momentos cuando hay que recuperar la canción más icónica y que más nos representa: Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat.

Historiador y periodista, Robert D. Kaplan es uno de los grandes intelectuales de nuestro tiempo. Sus obras, desde La venganza de la geografía hasta El telar del tiempo, son un exhaustivo repaso sobre cómo los condicionantes geográficos y el clima han afectado a lo largo de la historia a la evolución de las regiones y de los países. En Adriático, uno de sus libros, expone las vicisitudes de ese pequeño mar dentro del Mediterráneo y que en los años 90 sufrió -la memoria es corta- otra cruenta guerra balcánica que aún resuena en la antigua Yugoslavia.

Invitados estrella

Kaplan es uno de los invitados estrella en el Primer Foro Económico y Social del Mediterráneo que organiza Prensa Ibérica el 26 y 27 de junio en València. La entrevista que publicamos en ‘activos’ semanas atrás define muy bien su pensamiento. Analiza y vaticina. Sus palabras no quedan en el olvido.

También sugiere y crea una opinión que no pasa desapercibida Mariana Mazzucato. La economista italioestadounidense se ha convertido en una de las líderes intelectuales de la nueva socialdemocracia, aunque vaya usted a saber qué significa exactamente esto en la actualidad. Para ella, no hay capitalismo más necesario que la combinación de los esfuerzos públicos y privados para definir estrategias de crecimiento y apostar por las industrias de futuro. Sin el impulso inicial del Estado emprendedor, muchas de las grandes tecnologías que hoy definen nuestros tiempos no existirían.

Kaplan y Mazzucato hablarán de las grandes tendencias, históricas y económicas, y de cómo los países del Mediterráneo pueden enfrentarse en ellas. ¿Existe un común denominador que pueda ser resuelto más allá de las enormes diferencias de renta económica y regímenes políticos que se erigen en los 22 países limítrofes de nuestro mar? Una cuestión que también se planteará a la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el banco prestador de la UE, la española Nadia Calviño.

Opiniones relevantes

A lo largo de las dos intensas jornadas del foro escucharemos las opiniones de relevantes conferenciantes, presidentes y CEO de empresas de primer nivel, y de algunos de los más reputados académicos españoles. Previamente, desde Prensa Ibérica y contando con el apoyo de ocho de los diarios del grupo que se publican en las provincias mediterráneas, ya se han expuesto las principales conclusiones sobre ocho temas candentes: agua, energía e industria, ciudad del futuro, desafíos inmobiliarios, turismo, economía azul, movilidad y personas.

No es el momento de lamentarse o de seguir generando debates sin fin, presupuestos nunca ejecutados. Hay que exigir resultados a las respuestas que se ofrezcan en el foro. Solo así, más allá de las diferencias ideológicas y de las identitarias que, desgraciadamente, pesan demasiado, los grandes desafíos se resuelven. Tecnología, innovación, sostenibilidad, desburocratización, una fiscalidad adecuada, mayor transparencia y mejorar la relación público-privado. El Primer Foro del Mediterráneo organizado por Prensa Ibérica nace con una triple voluntad: ofrecer soluciones, desde lo local mirar lo global y su continuidad en el tiempo. El día después no cejaremos en nuestro impulso: seguir exigiendo promesas cumplidas y ejecutadas. La sociedad lo exige. Le esperamos. Su opinión cuenta.