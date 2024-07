Gobierno y PP avanzan en la negociación para renovar la cúpula del Banco de España

Avances en las negociaciones entre el Gobierno y el PP para nombrar a las personas que ocuparan los cargos de gobernador y subgobernador del Banco de España. El reciente acuerdo alcanzado entre las dos partes para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras más de cinco años de bloqueo ha sido, como se esperaba, la llave imprescindible para que las conversaciones sobre el supervisor bancario tomen cuerpo. Como adelantó este diario, el objetivo del Ejecutivo sigue siendo nombrar al nuevo gobernador o gobernadora para que pueda acudir a la reunión del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) del próximo jueves 18 de julio, si bien fuentes del Ejecutivo matizan que no es una imposición y que dicho plazo podría rebasarse si las negociaciones con los populares lo hacen necesario.

Para lograr dicho objetivo, el Gobierno tendría que nombrar gobernador como muy tarde el 16 de julio, ya que el consejo de gobierno del BCE empieza el miércoles 17 en Fráncfort (Alemania), aunque las decisiones sobre los tipos de interés se anunciarán al día siguiente. Además, la ley de autonomía del Banco de España establece que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, debe comparecer con carácter previo al nombramiento ante la comisión de economía del Congreso de los Diputados para informar del mismo. Ello resta un día más al plazo disponible antes del consejo del BCE para que se produzca el nombramiento, que debe ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para ser efectivo.

Todo ello parece elevar las posibilidades de que el anuncio tenga lugar la próxima semana si las negociaciones avanzan sin dificultades, si bien el Ejecutivo se ha dejado la puerta abierta a sobrepasar la fecha del 18 de julio en caso de necesidad. Fuentes del Gobierno, asimismo, sostienen que en los contactos todavía no se ha empezado a hablar de nombres concretos y que solo se está abordando la renovación de la cúpula del Banco de España (no de la CNMV, la CNMC o RTVE). También mantienen que aunque se llegase a un acuerdo para los dos puestos principales del supervisor, ahora solo se nombraría gobernador (el mandato del anterior, Pablo Hernández de Cos, venció hace casi un mes), mientras que el del subgobernador no sería efectivo hasta que el próximo 11 de septiembre venciera el mandato de Margarita Delgado (actual subgobernadora y gobernadora en funciones).

Confianza en el acuerdo

El ministro de Economía se ha mostrado este jueves confiado en un próximo pacto. "Espero que podamos tenerlo pronto. Ya se ha dado un primer paso importante, que ha sido el acuerdo en el marco del CGPJ y esto abre la vía para un entorno de colaboración institucional en la renovación de los órganos económicos también. Nosotros siempre hemos tenido la mano abierta a tener un acuerdo para la renovación de la dupla gobernador-subgobernador y en eso estamos trabajando", ha mantenido Cuerpo durante una entrevista en 'Onda Cero'.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, también ha venido a dar por sentado que se alcanzará un pacto, aunque ha evitado valorar la posibilidad de que la actual secretaria general del Tesoro, Paula Conthe, sea la nueva gobernadora, como se ha especulado en los últimos días. "Cuando hay unas conversaciones abiertas, se informa cuando se llega al final de las mismas, y por tanto a los acuerdos, y no se lleva a cabo ningún tipo de valoración en relación a ninguna persona sobre la que no tenemos nada que valorar. En el marco de las conversaciones, avanzaremos lo que tengamos que avanzar. Y cuando haya un acuerdo, será esto lo que haya que comunicar", ha mantenido.

Tradición de consenso

La elección del gobernador del Banco de España es legalmente potestad del presidente del Gobierno, mientras que el subgobernador es designado por el Ejecutivo a propuesta del gobernador. Sin embargo, existe una tradición no escrita, respetada con alguna excepción, por la que el Ejecutivo elige a un gobernador que sea asumible para el principal partido de la oposición, al tiempo que este actúa de forma recíproca para el cargo de subgobernador. En caso de que no haya entendimiento, el Gobierno elige a los dos máximos dirigentes del organismo supervisor, como sucedió en 2006 en época del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Como es habitual cada vez que toca renovar la cúpula del supervisor, en los últimos meses han surgido muchos nombres. El Gobierno ha dejado claro que al menos uno de los dos cargos deberá ser ocupado por una mujer y algunas fuentes aseguran que su intención es nombrar a la primera gobernadora de la historia del Banco de España. Además de Conthe, ha sonado mucho el nombre de Montserrat Martínez Parera (vicepresidenta de la CNMV). También ha aparecido en las quinielas el de la actual subgobernadora, Margarita Delgado. Entre los hombres, han figurado los de José Manuel Campa (presidente de la Autoridad Bancaria Europea) y Fernando Restoy (presidente del Instituto de Estabilidad Financiera del Banco de Pagos Internacionales de Basilea). Para subgobernador, en los últimos días se ha hablado de Ramón Quintana (uno de los directores generales de supervisión bancaria del BCE).