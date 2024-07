La CEOE se aleja del 'sí' a la reducción de jornada: "Quieren regalar casi por decreto 12 días de vacaciones pagadas por la empresa"

En la recta final de la negociación para reducir la jornada laboral por ley en España, la patronal se encuentra bastante más cerca del 'no' que del 'sí', a tenor de la intervención con la que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha concluido este martes la asamblea general de la entidad. "Seguimos en contra de que se nos diga cual tiene que ser el resultado de la negociación colectiva. [...] Estamos dispuestos a dialogar, pero tampoco a decir siempre que sí, [...] ni aceptar ultimátums, ni trágalas", ha afirmado.

El Ministerio de Trabajo se está viendo todos los lunes con los agentes sociales con la voluntad de, antes de finalizar el mes de agosto, poder dar carpetazo al proyecto de ley estrella -laboralmente hablando- de la legislatura: reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales. "Equivale a regalar casi por decreto 12 días de vacaciones pagadas al año... pagadas por la empresa", ha cuantificado Garamendi ante los suyos.

Esta semana el departamento liderado por Yolanda Díaz remitió una nueva propuesta a empresarios y sindicatos, en la que se abría a una mayor capacidad de las compañías para distribuir irregularmente la jornada. "Parece que estamos ahora de nuevo entrando en la negociación", le ha reconocido el presidente de la CEOE a Díaz. Si bien mantenía el plazo de rebajar a las 37,5 horas semanales ya desde el 1 de enero del 2025, algo inasumible a día de hoy para la patronal. "Quieren cambiar las reglas de juego a mitad del partido", se ha quejado.

"Las empresas hemos aguantado el tirón y nos merecemos un respeto. Lo que no sabemos es cuanto más podremos aguantar", ha declarado Garamendi, en un tono algo más contenido que sus vicepresidentes, como Gerardo Cuerva (Cepyme), que la semana pasada lideró un acto -amadrinado por Isabel Díaz Ayuso- contra el "intervencionismo" del Gobierno.

Críticas a Díaz y a Conpymes

El discurso de Garamendi ha estado lleno de reproches contra el Gobierno, especialmente contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. "Ahora que hay record de empleo, el Ministerio de Trabajo saca pecho, pero somos nosotros quienes contratamos, somos nosotros quienes tenemos que sacar pecho", ha afirmado. "Algún día deberá dar cuenta del deterioro del empleo y porqué las empresas no contratan como antes", ha añadido.

La confianza -el valor que han reivindicado los patronos en su cónclave de este año- "se ha deteriorado", según ha reconocido Garamendi, y dificulta que la patronal llegue a nuevos acuerdos con el Ejecutivo. En materia de reducción de jornada y en otros, ya que no solo esta cuestión preocupa a los asociados de la CEOE.

Garamendi no la ha nombrado directamente, pero se le ha entendido claramente la pulla lanzada a Conpymes, patronal competidora y que ambiciona hacerse un hueco como interlocutor con el Gobierno en las mismas mesas que, entre otros, se negocia la reducción de la jornada. "Nosotros no tenemos que pedir un sitio en el diálogo social, nosotros hemos construido ese diálogo social", ha afirmado el presidente de la CEOE. "Entiendo que para algunos sea incómodo que nosotros estemos en la mesa, no somos amiguetes de nadie, tampoco enemigos", ha añadido el vasco.