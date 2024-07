La necesaria independencia del Gobernador del Banco de España

José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. / Javier Barbancho

José Luis Escrivá no debe ser gobernador del Banco de España. La independencia de la institución debe imposibilitar que un ministro del Gobierno pueda traspasar una indiscutible línea roja. Este cargo, el más relevante y con mayor autoritas en términos económicos que hay en España como contrapeso intelectual a las políticas económicas gubernamentales, merece un respeto que con el nombramiento del actual ministro para la Transformación Digital y Función Pública se rompería.

Escrivá ha sido propuesto para este cargo por el Gobierno al PP después de haber recibido diversos noes por parte de otros candidatos, especialmente mujeres. De ahí, el retraso en la propuesta del sustituto de Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato terminó el 11 de junio. Todo apunta a que el PP se negará a aceptar la propuesta.

Nadie pone en duda la capacidad del actual ministro y su larga trayectoria en distintos ámbitos antes de integrarse al Gobierno de Pedro Sánchez en enero de 2020 como ministro de Inclusión y Seguridad Social. Previamente, había sido presidente de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y economista jefe del servicio de estudios del BBVA. Se incorporó a esta entidad financiera después de haber trabajado en el departamento de estudios monetarios del Banco de España y haber sido jefe de la división de política monetaria del Banco Central Europeo.

El posible nombramiento de Escrivá se equipara a la decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de nombrar al que fue secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos Miguel Ángel Fernández Ordóñez como gobernador del Banco de España en 2006, cargo que abandonó en 2012 después de haber desempañado una muy criticada labor durante la gran crisis financiera y económica. Aquel nombramiento no fue aceptado por el Partido Popular.

El prestigio y respeto logrado por el Banco de España durante el sexenio en que ha sido liderado por Hernández de Cos no puede echarse por la borda. Tanto por la imagen interna como por la externa. El gobernador del banco central español no solo vela por la estabilidad financiera del país y genera debate, sino que participa activamente en las decisiones del consejo de gobierno del Banco Central Europeo en el que ejerce de vicepresidente un ex ministro de Economía del Gobierno español: Luis de Guindos.