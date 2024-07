Los analistas ven "difícil" y "poco probable" que Skoda Transportation lance una 'contraopa' por Talgo en efectivo

Los analistas cuestionan el potencial de la oferta que planea lanzar el fabricante checo Skoda Transportation (diferente a la marca de coches) sobre Talgo. Informes de Banco Santander, CaixaBank, JC Capital y Renta 4, a los que ha accedido ACTIVOS, el vertical económico de Prensa Ibérica, califican como "difícil" y "poco probable" que esta compañía logre armar una oferta que supere los cinco euros por acción ofrecidos por la húngara Magyar Vagon por la totalidad del capital.

Skoda Transportation envió el pasado martes una carta al Consejo de Administración de Talgo una propuesta de "combinación de negocios y de integración industrial", sin detallar una oferta económica, algo que ha sido requerido por el fabricante de trenes patrio, en el que exige que se confirme si esta sería superior a la ofrecida por Magyar Vagon y si se satisfaría en efectivo. Esta propuesta llega en medio de la opa lanzada por el consorcio húngaro el pasado 7 de marzo, que está pendiente de su aprobación por el Gobierno, aunque no cuenta con su placet.

En su informe, CaixaBank "ve difícil" que Skoda "lance una opa completa al menos al mismo precio ofrecido" en solitario, puesto que supone valorar Talgo en más de 600 millones de euros, casi 13 veces la ratio EV/Ebitda, aunque deja la puerta abierta a que lo haga de la mano de un socio industrial y/o financiero, que supondría incluir en la ecuación a la SEPI.

En el caso de Banco Santander, cree que para que se lleve a cabo esa fusión y combinación industrial se necesita retribuir en efectivo al accionista, como ya ha ocurrido en procesos similares en el pasado, como la fusión de Alstom con Bombardier y la de Siemens Energy con Gamesa. "Entendemos que Skoda propondría una valoración relativa entre Talgo y Skoda, y, en base en ello, Talgo ampliaría capital y cedería acciones a Skoda. Los accionistas de Talgo tendrían que votar a favor de la fusión y nos preguntamos si la aceptarían sin prima en efectivo, sobre todo teniendo en cuenta que existe una oferta pública de adquisición a cinco euros por acción", señala la entidad cántabra, en el informe al que ha accedido este periódico.

Por su parte, Renta 4 tienen dudas de que "Skoda tenga capacidad financiera suficiente, por sí sola, para poder ofrecer una contraprestación superior a la de Magyar Vagon" y CaixaBank define a la empresa checa como "un actor relativamente pequeño en materia de material rodante". "No descartamos que la propuesta checa pueda dilatar más la decisión del gobierno sobre si dar el visto bueno o no a la oferta húngara", añade Renta 4, que también destaca la prioridad que tiene Trilantic de alcanzar un acuerdo con Magyar y no con Skoda, más cuando estos últimos no han puesto sobre la mesa ninguna contraprestación económica. En el folleto de la opa hecho pública por Talgo en marzo se reconoce que el consorcio húngaro tendrá derecho a una indemnización de más de tres millones de euros si otro inversor lanza una 'contraopa'.

Por último, JB Capital, la firma fundada por Javier Botín (hijo del expresidente de Santander, Emilio Botín), apunta que una 'contraoferta' superior a los cinco euros por acción ofrecidos Magyar Vagon sería "positivo", aunque también asegura que "Skoda no parece contemplarlo". Esta casa de análisis ve "poco probable" que Trilantic acepte cualquier otra opción que no sea una 'contraopa' por el 100% porque, en estos momentos, ya tiene una oferta pública de adquisición de esas características sobre la mesa.

Trilantic solo aceptará una 'contraopa' por el 100% de Talgo

Pegasus, el principal accionista de Talgo, un consorcio formado por el fondo Trilantic, el empresario Juan Abelló y la familia Oriol (fundadores de Talgo), solo aceptará una 'contraopa' de Talgo si es por el 100% del capital, tal y como adelantó ayer este periódico. En ningún caso, el primer partícipe de Talgo negociará vender en exclusiva su participación, eliminando una de las opciones que tenía el Gobierno sobre la mesa, que Skoda comprase una participación inferior al 30% a Talgo, la cual estaría exenta de lanzar una opa, y que el 10% restante en manos de Trilantic fuese adquirido por otro socio financiero, permitiendo salir del accionariado al fondo británico.

En cualquier caso, la opción favorita de Trilantic continúa siendo la de Magyar Vagon porque lleva negociándose desde hace casi dos años, desde el 16 de diciembre de 2022, y, por otro lado, porque el pago se abonaría en efectivo, sin ningún canje en acciones, permitiendo al fondo completar su ciclo de inversión. Además, la mayor parte de los agentes involucrados están de acuerdo en que el problema de Talgo no es accionarial, más allá de que el fondo británico ha completado su ciclo de inversión, sino industrial. Por este motivo, más allá de encontrar uno o varios candidatos que puedan pujar 600 millones, lo relevante es cuál el plan industrial que proponen.