CEO del Sabadell: "Hay un clamor total contra la fusión, es un tema social"

La fusión se ha encontrado con la oposición de numerosos actores, tanto políticos, como empresarios, sindicatos...

Hay un clamor total que se basa en una decisión que no es política, sino que es social. Los dos sindicatos mayoritarios, las asociaciones de empresarios, las comunidades autónomas, todo el arco político desde la izquierda hasta la derecha... todos cuestionan esto. ¿Y por qué lo cuestionan?¿Por qué se han puesto de acuerdo cuando estos acuerdos normalmente son difíciles? Por una cuestión muy sencilla, que es que las pymes necesitan tres, cuatro o cinco bancos, necesitan más y usan más a medida que va creciendo un poquito de tamaño. Y lo hacen con bancos que son de proximidad, que tienen conocimiento de ese segmento y además necesitan varios porque no quieren concentrar todo su riesgo en uno. Y por lo tanto no es una decisión política que esté sujeta a negociaciones o a los trámites políticos habituales, sino que es un tema relacionado con un bien común, un bien social, que son las pymes y su necesidad de acceso al crédito. Y por lo tanto creemos que eso no va a cambiar.

¿Ha habido algún contacto o se ha ofrecido algún caballero blanco para tomar una participación importante del banco?

No, y la verdad es que no sería muy razonable. Santander y Caixa, los que podrían hacer una contraopa, que es lo único que se puede hacer, no están en condición de hacerlo porque se encontrarían con exactamente los mismos problemas de competencia. Aquí lo que le pasa a esta fusión es que tiene un exceso de solape en territorios y en pymes. Ese es el grave problema de destrucción de valor. Más allá de que consideramos que el precio infravalora el recorrido que tiene el Sabadell en solitario, que es nuestro argumento principal. Nosotros creemos que esto vale más.

¿Se está arengando a las tropas, es decir, a los empleados, para lograr los resultados que están cosechando?

Vamos a ver, las tropas se están arengando solas. Tenemos un nivel de compromiso como yo no había visto nunca. Y la verdad es que no es mi primer año de trabajo en entidades financieras. El nivel de compromiso ha alcanzado el 90%.Es irracional que nueve de cada diez digan que están orgullosos de trabajar aquí, que les gusta trabajar aquí. Esto no es normal. Nuestra cifra más alta había sido, me parece, el 70%. Y fue durante el Covid, porque nos portamos muy bien con la gente. Pero lo de 90% es lo nunca visto. O sea, que yo creo que se están arengando solos.

Si superan la opa, ¿está el Sabadell dispuesto a iniciar un proceso de crecimiento con compras?

Hay una respuesta estándar, pero que es verdadera, que es que habrá que ver en cada momento qué ocurre y qué oportunidades hay. Lo que nosotros tenemos muy claro es que nosotros nunca lo haríamos de forma hostil y siempre lo haríamos con criterios que tuviesen la mayor cantidad de sinergias de ingresos positivas. Es decir, que en vez de solapes hubiese complementariedades tanto geográficas como de especialización en segmentos. Y si hay voluntad por ambas partes, sí, pero serían siempre procesos acordados y procesos que, en nuestra opinión, generasen valor para los accionistas de ambas partes.

¿Está encima de la mesa?

No está encima de la mesa, no va a ocurrir durante el periodo de la opa, no va a haber conversaciones durante el periodo de la opa, no vamos a utilizarlo como mecanismo de distracción para añadir una complejidad más a este imbroglio. Pero en el futuro, pues depende, y siempre tenemos que estar abiertos a las oportunidades que se puedan plantear, a tener conversaciones y ver si son creadores de valor o no.

¿Tiene futuro la filial británica TSB?

TSB tiene un gran futuro. Este año ha sido un año de transición y en el primer trimestre ha ganado menos que en el primer trimestre del año anterior. Pero consideramos que hay varios elementos que están a favor. Primero, hay ya en ejecución una reducción de costes. Segundo, ya tocó su mínimo de márgenes. Con lo cual, con todo, vemos una senda favorable.

¿Les ha comentado el Gobierno algo sobre el próximo gobernador o gobernadora del Banco de España?

No. Yo creo que todo el mundo considera que es conveniente que se produzca lo antes posible, pero también es verdad que las instituciones, una vez que están muy bien estructuradas, pueden perfectamente aguantar periodos de transición. Tampoco veo que sea un problema dramático, pero evidentemente es deseable que se produzca más pronto que tarde.

¿Puede haber una guerra del activo con las próximas bajadas de tipos?

No, yo creo que todo el mundo actuará con normalidad y el precio de los créditos se irá reduciendo porque muchos de nuestros préstamos están referenciados al euribor. Entonces irán reduciéndose progresivamente. Probablemente sea un proceso normal de competencia en el que todos intentemos hacer lo mejor para nuestros clientes y captar cuota de mercado, pero no añade una complejidad especial.

¿Cuántas bajadas de tipos prevé por parte del Banco Central Europeo?

Pues nuestra gente considera que quedan dos este año y tres el año que viene. Pero las predicciones cambian.

¿Cabe esperar lo mismo para los titulares de hipotecas?

Lo lógico sería que siguiesen esa senda que se marca de dos bajadas este año, tres bajadas el año que viene, es decir, un abaratamiento de sus hipotecas.