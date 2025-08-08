Transportes
La alta velocidad ferroviaria supera los 4 millones de viajeros en junio, con un alza del 14,3%
Más de 147,9 millones de pasajeros utilizaron el transporte interurbano en el sexto mes de 2025
Por tipo de transporte, el urbano aumentó un 6,8% interanual y el interurbano un 9,7%
EP
El transporte ferroviario de alta velocidad fue utilizado en junio por más de 4 millones de viajeros, lo que supone un incremento del 14,3% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En junio, el transporte público registró un repunte interanual del 7,2%, hasta superar los 500,9 millones de usuarios, manteniéndose así en tasas positivas por segundo mes consecutivo después del ascenso experimentado en mayo (+3,4%).
Por tipo de transporte, el urbano aumentó un 6,8% interanual y el interurbano un 9,7%. Dentro de este último, destaca el incremento del 12,1% en el transporte por ferrocarril.
En total, más de 147,9 millones de pasajeros utilizaron el transporte interurbano en junio. Por tipo de transporte, se registraron crecimientos en el transporte por ferrocarril (+12,1%), autobús (+8,6%) y aéreo (+0,2%). En cambio, el transporte el marítimo bajó un 4,7% interanual en junio.
- Muere una niña de 10 años en un accidente de tráfico que ha dejado otros ocho heridos en la A-5
- La carretera de Cáceres por la que pasan más de 10.000 coches al día que se está reparando
- La Orquesta Panorama llega a Cáceres: estos son los dos pueblos donde actuará en agosto
- Otra madrugada de 'infierno': tres localidades extremeñas en el ranking de las más calurosas del país
- El PSOE de Extremadura advierte que solo uno de cada 100 turistas decide visitar la región
- Cesión de terrenos para la construcción del parking de El Madruelo en Cáceres
- Estos son los 10 mejores expedientes de sexto de Primaria en Extremadura
- La oferta de un pueblo de Cáceres con vivienda gratis ya tiene respuesta: el bar y el centro de día cuentan con nuevo gestor