Incendios forestales
Renfe suspende la circulación de trenes entre Madrid y Galicia para el resto del día
La compañía ha informado en X de la cancelación del servicio dos horas después de haberlo retomado
EFE
Todas las circulaciones de trenes de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia han sido suprimidas para el resto de este viernes, según ha informado Renfe en su cuenta de la red social X.
Tanto Renfe como Adif, gestor de las infraestructuras ferroviarias, ya anunciaron en la tarde del jueves que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguiría interrumpido hasta nuevo aviso por la negativa evolución de los incendios forestales en Castilla y León y Galicia.
En su comunicado conjunto, Renfe y Adif supeditaban una eventual reanudación del servicio al permiso de las autoridades competentes.
"Adif mantendrá suspendido el servicio ferroviario hasta que la dirección de la extinción de los incendios que se registran en Zamora y Ourense, principalmente, autoricen el paso de trenes con plenas garantías", señalaba el comunicado del jueves.
- Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
- La A-66 reabre al tráfico y la Junta confía en una evolución positiva del fuego de Jarilla en las próximas horas
- El fuego no da tregua: evacúan a 40 personas y confinan otro pueblo por el incendio de Pallares
- La Guardia Civil logra detener al autor del atropello mortal de Casar de Cáceres
- Un golpe fuerte en la rueda trasera y el ciclista, sin casco: así fue el accidente mortal entre El Gallo y Casar de Cáceres
- Muere José María Saponi, exalcalde de Cáceres
- Un convoy logra entrar en Cabezabellosa y rescata a los 19 vecinos atrapados, que están a salvo, pero el fuego no cesa
- Polémica en un pueblo de Cáceres por acartelar toros «resabiados»