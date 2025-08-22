Ian Livesey deja TUI después de más de treinta años dedicados al turoperador

Ian Livesey, director de Operaciones de TUI en Baleares, Península, Andorra, Laponia e Islandia, cambia de aires después de desarrollar toda su carrera en el sector turístico de la mano del turoperador. El británico ha compartido este viernes que sale del grupo germano para emprender una nueva aventura en Barcelona. Ha sido fichado por el Grupo Moventia, que aprovechará su experiencia en el área de Transportes.

Livesey se ha despedido de amigos y colaboradores tras dedicar treinta y cuatro años al gigante de la turoperación con sede en Hannover. En Baleares deja un gran poso tras décadas de cultivar relaciones con el sector y representar a TUI, siempre con la afabilidad y buen humor que le caracterizan y su característica flema británica. A través de un mensaje en la red social LinkedIn repasa de forma somera su trayectoria, que le llevó a residir varios años en Mallorca para después seguir trasladándose cada semana a la isla a las oficinas de TUI en el ParcBit o las cocheras de Ultramar Express.

Livesey se reconoce "emocionado" ante el giro en su carrera después de 34 años dedicados a TUI

El británico se reconoce "emocionado" ante el giro que da ahora su carrera con su incorporación al grupo familiar Moventia. Desde Barcelona se pondrá al frente de los negocios B2B y B2C de la división de movilidad colectiva, Moventis. La presencia internacional de Moventia, que en 2017 incorporó a la empresa mallorquina Autocares Seco, va in crescendo, el grupo ya está, además de en España, en Francia, Arabia Saudí, Irlanda y Portugal.

Ian Livesey en una imagen de archivo en la sede de Ultramar Express, en Palma. / GUILLEM BOSCH

Ian Livesey (Rochdale, 1971) empezó su trayectoria en 1991 como agente de viajes con Lunn Poly, cadena británica de agencias de viajes que fue adquirida por TUI, "sin imaginar que me llevaría a una carrera tan larga, diversa y gratificante" en la compañía que ha sido para como "un segundo hogar".

En 1993 se mudó a España, a partir de 2002 se incorporó al equipo directivo de TUI España y fue escalando posiciones en el gigante de la turoperación hasta liderar el área de Operaciones y Entrega para las Islas Baleares, España peninsular, Andorra, Laponia e Islandia con TUI Musement.