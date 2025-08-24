Un sector en el punto de mira (y 4)

Aquí se encuentran las casas más lujosas de España, que han duplicado sus ventas en cinco años

En Madrid, Barcelona y la Costa Brava, los compradores pagan entre dos y cuatro millones de euros por propiedad, mientras que en Baleares y la Costa del Sol el importe medio es de cuatro millones, aunque hay ventas récord que superan los 20 millones

Yates atracados frente a viviendas de lujo en Puerto Banús, en Marbella (Málaga). / Vlas Telino studio / Shutterstock

Lo llaman el lujo 'silencioso', pero posiblemente el adjetivo de 'discreto' se ajusta mucho mejor. Se trata, en suma, de pasar desapercibido, de mantener un perfil bajo, de evitar las fotografías promocionales o los anuncios que solo llaman a hacer clic y curiosear. Los ricos que ponen sus casas a la venta buscan la privacidad y huyen del cotilleo, reclaman que la operación de compraventa se haga fuera de mercado u 'off market', es decir que la vivienda en cuestión no se publicite. Para el comprador, los motivos son similares. Es más, comprar un inmueble 'off market' es, para el inversor, sinónimo de tranquilidad y seguridad en la adquisición.

Teniendo en cuenta, pues, que hay un porcentaje importante de viviendas de lujo que escapan a las estadísticas, no es fácil determinar con exactitud cuál es el volumen que mueve el sector inmobiliario de gama alta. Pero existen datos como el que figura en el último balance presentado por las compañías Fotocasa e Infinitum, que calculan que, entre enero de 2019 y marzo de 2024, la disponibilidad de inmuebles residenciales con un precio de compraventa superior a los 800.000 euros se disparó más de un 150%. En el mismo periodo de cinco años, el número de demandantes de este tipo de viviendas registró un crecimiento del 97%, lo que implica que prácticamente se duplicó.

La inmobiliaria Lucas Fox, que trabaja con grandes inversores de todo el mundo, indica, en su informe anual de 2024, que "la oferta de propiedades exclusivas con un precio de 2,5 millones de euros o más aumentó un 7%" respecto al ejercicio anterior. Eso, pese a que la oferta de inmuebles de esa gama disponibles en su cartera de clientes se redujo un 12% en comparación con 2023, "lo que refleja la existencia de un mercado más ajustado", apunta la firma.

Y un tercer ejemplo más. En Madrid, Barcelona y la Costa Brava, los compradores pagan entre dos y cuatro millones de euros por propiedad, aunque hay casas más exclusivas que pueden superar los 10 millones, según datos de la inmobiliaria Walter Haus. Baleares y la Costa del Sol registran un importe medio por operación de alrededor de cuatro millones de euros, pese a que en operaciones récord se superan los 20 millones. Y finalmente, en el litoral valenciano y la cornisa cantábrica las transacciones se realizan por valores medios de entre uno y tres millones.

¿Cómo se explica que en un momento de crisis inmobiliaria como este, el sector denominado 'prime' esté viviendo una época tan dorada? "Desde la pandemia, de hecho, el consumo de bienes de lujo, no solo de la vivienda, sino de otros productos, ha crecido a escala global", apunta Antoni Cunyat, profesor de Análisis Económico en la Universitat de València (UV) y docente colaborador en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "Los compradores son millonarios o multimillonarios ajenos a las oscilaciones de precios, a los que no les importa gastar su dinero en un bien de gran calidad, sobre todo porque en momentos de incertidumbre económica internacional, como el actual, lo que buscan es diversificar sus activos", prosigue Cunyat.

El interés de los compradores, en cambio, va por otros derroteros. La Comunidad de Madrid lidera claramente la demanda, con un 36,1% del total de usuarios en búsqueda de residencial, seguida de la provincia de Barcelona, con el 14,6%. La lista la completan Málaga, con el 11,6% de interesados por viviendas de lujo; Baleares, que concentra el 9%; Alicante (3,8%) y la provincia de Valencia (3,3%).

Ubicaciones tranquilas y acabados nobles

Acabados con materiales nobles, duraderos y sin excesos decorativos; eficiencia energética y dispositivos para hacer la vida más cómoda, gracias a la domótica, unos buenos aislamientos y una distribución funcional y con los espacios bien aprovechados, diseños minimalistas y atemporales y, sobre todo, ubicaciones en entornos tranquilos y privilegiados, sin ruido ni tráfico, pero con una oferta de servicios no demasiado alejada. Las casas de lujo que se venden actualmente en España tienen en cuenta criterios como el confort y la tranquilidad, además de la eficiencia y la estética sin excesos, informan desde Gesmar 2000, una inmobiliaria que trabaja con este tipo de viviendas en la provincia de Alicante. Así, por ejemplo, los clientes valoran "un piso con ventanas de triple acristalamiento, que mantienen silencio absoluto aunque esté en plena ciudad o una casa con calefacción por suelo radiante, invisible pero acogedora en invierno", indica la compañía en un comunicado.

"No tienen que estar necesariamente en primera línea de playa, ni en el centro histórico, basta con que estén donde se vive bien, sin llamar la atención", agrega. Se imponen, también, "las viviendas con mobiliario a medida, diseño arquitectónico limpio y materiales nobles como piedra natural o madera maciza o las propiedades en barrios residenciales discretos pero con alto nivel de servicios, seguridad y privacidad".

