Jubilación
El gasto en pensiones sube un 6,2% en agosto, hasta la cifra récord de 13.621 millones
La subida de hasta el 9% en las pensiones mínimas y del 2,8% con carácter general dispara la nómina mensual
La Seguridad Social destinó en agosto 13.620,8 millones de euros al abono de las pensiones contributivas, la mayor cifra registrada hasta la fecha. Este importe supone un incremento del 6,2% respecto al mismo mes de 2024, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La nómina incorpora la revalorización de las pensiones aprobada para 2025, que fue del 2,8% con carácter general y de entre el 6% y el 9% en el caso de las pensiones mínimas.
Por tipo de prestación, las pensiones de jubilación concentraron casi tres cuartas partes del gasto, con 9.954,9 millones de euros, un 6,1% más interanual. A las pensiones de viudedad se destinaron 2.198 millones (+4,1%), a las de incapacidad permanente 1.252,6 millones (+10,5%), a las de orfandad 178,8 millones (+4%) y a las de prestaciones en favor de familiares 36,5 millones (+6,5%).
En total, la Seguridad Social abonó en agosto 10.374.297 pensiones, lo que representa un 1,6% más que un año antes, repartidas entre 9,38 millones de beneficiarios, también un 1,6% superior al dato de agosto de 2024.
La pensión media del sistema se situó en 1.312,9 euros mensuales, con un aumento del 4,5% en tasa interanual. Dentro de este conjunto, la pensión media de jubilación alcanzó en agosto los 1.507,55 euros, tras crecer un 4,4% respecto al año pasado.
