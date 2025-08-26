Ryanair llega a un acuerdo con Booking después de acusarla de inflar el precio de los billetes en su web

Ryanair ha llegado a un acuerdo de colaboración con Booking para garantizar que la agencia de viajes comercializa sus vuelos en su web al mismo precio que la aerolínea. Según ha informado en un comunicado, los clientes que reserven un vuelo a través de cualquier marca de Booking (Booking.com, KAYAK, Priceline y Agoda) tendrán "total transparencia en los precios de los productos de Ryanair" y podrán acceder directamente a su cuenta 'myRyanair' sin necesidad de completar la verificación de cliente, lo que les asegura recibir directamente las actualizaciones esenciales sobre sus vuelos.

La compañía irlandesa mantiene desde hace meses una cruzada con las agencias de viajes online (las denominadas OTAs), a las que acusa de "engañar" y "estafar" a los usuarios con sobrecargos ocultos en el precio de los billetes. Como medida de presión, la aerolínea suele publicar una 'encuesta' mensual señalando directamente a determinadas agencias de viajes y el sobrecoste que aplican.

Sin ir más lejos, hace dos semanas, la compañía afirmó que las agencias de viajes online eDreams, Tix, Vola y Latamy cobran a sus clientes hasta un 148% más de lo que indican en sus sitios web. La compañía es especialmente beligerante con la española eDreams, a quien acusó de ser la que más sobrecargos emitió, al cobrar 15,01 euros por un asiento reservado que cuesta tan solo 6,05 euros en Ryanair.com.

En esas publicaciones suele instar a los gobiernos y a las autoridades de protección de los consumidores de la Unión Europea a "tomar medidas" para obligar a las agencias de viajes a ser "transparentes" con los precios de los billetes. "Cabe destacar especialmente que eDreams, una OTA española, continúa cobrando de más a sus clientes sin que el inútil ministro de Consumo español, Pablo Bustinduy, tome medidas ni las sancione", decía en la citada comunicación.

A partir de esas señalizaciones, Ryanair ha impulsado pactos con diversas agencias para evitar la duplicidad en las ofertas. Son lo que denomina 'OTAs aprobadas', entre las que se encuentran loveholidays, lastminute, Travelfusion, Paxport, Kiwi, On the Beach, TUI, El Corte Inglés y Expedia, y a partir de ahora también Booking.

“Esta alianza (con Booking) demuestra cómo las 'OTAs aprobadas' y Ryanair pueden trabajar de forma conjunta para proteger y beneficiar a los consumidores, ofreciéndoles más opciones a precios más bajos”, ha afirmado en el comunicado el consejero delegado de Ryanair, Dara Brady. "Nos complace asociarnos con Ryanair para seguir ofreciendo a los viajeros más opciones y valor a la hora de reservar sus viajes a través de nuestras plataformas”, ha defendido el vicepresidente de desarrollo corporativo de Booking, Todd Henrich.