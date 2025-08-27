Trenes
Un incendio interrumpe la circulación de la alta velocidad entre Barcelona y Madrid
Dos trenes que se encontraban en las inmediaciones han sido retrocedidos hasta Brihuega, mientras el resto se encuentra parado en las vías o no ha salido
Glòria Ayuso
Un incendio forestal que se ha iniciado en la población de Yebes (Guadalajara) hacia las 16:00 horas está afectando la circulación de trenes por la línea de alta velocidad que conecta Barcelona con Madrid.
Las llamas se encuentran cerca de las vías, motivo por el cual se ha interrumpido el paso de los trenes. Dos convoyes que se encontraban cerca del lugar han sido retrocedidos hasta Brihuega.
El AVE que ha salido de Barcelona a las 14:00 horas y que ya debería haber llegado a su destino se encuentra detenido en la población de Ariza, mientras que el que ha salido a las 15:00 horas se encuentra parado en Calatayud.
Asimismo, el tren AVE de las 16:27 que debía partir de Madrid en dirección a Figueres no ha realizado su salida.
- Cierran las históricas perfumerías Superdroma en Cáceres
- La Feria de Mérida y sus conciertos serán plenamente accesibles
- La Primitiva toca en Cáceres y un único acertante se lleva casi 800.000 euros: 'No sabemos quién es el afortunado
- Reforma de la Plaza Marrón de Cáceres: caldo de cultivo de discrepancias
- El quesero de Cáceres que ha puesto en riesgo la salud pública: le precintan 536 quesos y luego desaparecen
- Aqualia explica por qué estos días sabe mal el agua del grifo en Mérida
- Cara y cruz de los negocios en Cáceres: cierra Superdroma y el segundo Santagloria, a un paso
- Hervás alza la voz: 'Este lugar es increíble y esperamos a los turistas con los brazos abiertos