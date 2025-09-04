Óscar Puente: "Ryanair seguirá en España porque le conviene y gana dinero"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comparecido este jueves en la comisión del ramo para informar sobre los retrasos ferroviarios, pero ha aprovechado la intervención para responder al anuncio de Ryanair de recortar un millón de asientos en España este invierno. "Ryanair seguirá viniendo a España y seguirá aumentando el número de viajeros porque le conviene y gana dinero", ha afirmado el ministro. Y ha advertido que la compañía no va a conseguir nada "con el chantaje ni con la extorsión al Gobierno" español.

El gestor aeroportuario anunció a finales de julio que incrementará las tarifas aeroportuarias un 6,5% para 2026, hasta los 11,03 euros por pasajero, lo que representa un incremento de 68 céntimos. Y la aerolínea considera que ese precio no es rentable en los aeropuertos regionales. Sin embargo, el ministro ha defendido que las tarifas han estado congeladas "muchos años" y crecen "lo que marca la norma".

"El argumento de que ajusta su programación porque las tarifas de Aena subirán 0,68 euros por viajeros el próximo año es una falacia bastante grosera cuando ha incrmentado los precios de sus billetes este año un 21%", ha defendido Puente, en línea con las declaraciones del presidente de Aena, Maurici Lucena, este miércoles a través de un extenso comunicado.

El ministro ha afirmado que la estrategia de Ryanair no pasa por "suprimir ni una sola plaza", sino que lo que hace es "trasladarse" de los aeropuertos con las tasas más bajas a aquellos en los que puede cobrar los billetes más caros". "No se engañen. Ryanair incrementará un millón de plazas en España el año que viene, como ha incrementado un millón este año, porque no reduce, lo que hace es trasladar, moverse de los aeropuertos regionales a otros en los que le sale más rentable la operativa", ha augurado.