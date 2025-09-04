Paros y retrasos en los trenes con origen y destino Madrid por una caída en las comunicaciones

Los trenes de alta velocidad con salida y llegada a Madrid están registrando retrasos y paros por una caída de los servidores informáticos de Adif, según ha confirmado la entidad pública, quien también informa que se está recuperando gradualmente la circulación.

Diversos usuarios estaban denunciando a través de redes sociales estos retrasos en las salidas y llegadas en los trenes de alta velocidad a nivel nacional, con paros a mitad de recorrido incluidos.

En la estación madrileña de Chamartín, los viajeros esperan tanto dentro de los trenes como en la propia estación, a la espera de la salida de su tren.

Algunos servicios como Ouigo están informando a sus pasajeros, que las detenciones de los trenes se deben por una incidencia en la infraestructura.