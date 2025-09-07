El residencial más alto de Europa llega a Benidorm de la mano de TM Grupo Inmobiliario

TM Tower. Ese será el nombre del coloso que dominará en un par de años el skyline de Benidorm. Un rascacielos que, con sus 64 plantas y 230 metros de altura, se convertirá en el residencial más alto de Europa, así como en el cuarto edificio de mayor alzada de España, solo por detrás de tres inmuebles del complejo de las Cuatro Torres de Madrid. Con un presupuesto de cerca de 28 millones de euros, el proyecto es una apuesta de TM Grupo Inmobiliario, que ya tiene en su haber algunos de los característicos rascacielos que dominan el paisaje de la capital turística de la Costa Blanca.

El nuevo coloso de Benidorm está a punto de empezar a tomar forma. Con la licencia ya concedida, el inicio de las obras es inminente, todo con el objetivo puesto en empezar a entregar viviendas en el segundo semestre de 2028. Se trata de una ambiciosa apuesta de TM, que quiere que la torre se erija como un nuevo hito arquitectónico en el skyline del municipio. Será la guinda del pastel, que cerrará la transformación del paisaje de la playa de Poniente después de construir los rascacielos bautizados como Sunset Drive, Sunset Waves, Sunset Cliffs, Sunset Sailors y Eagle Tower, estos dos últimos con las últimas unidades a la venta.

Con 260 viviendas de uno a cuatro dormitorios, el inmueble contará con una estructura de hormigón armado de alta rigidez, diseñada para garantizar el confort incluso en días de fuertes vientos. De hecho, el proyecto ha superado un ensayo en túnel de viento realizado en el Instituto Universitario Ignacio Da Riva, de la Universidad Politécnica de Madrid.

Entre sus características, destaca un sistema de movilidad vertical adaptado a la vida en altura, con siete ascensores de última generación con velocidades de hasta seis metros por segundo, muy por encima de la media residencial. La torre, asimismo, dispondrá de espacios comunes con piscinas climatizadas, zona deportiva, gimnasio, sala de cine y un skybar en la planta 63, que albergará también un observatorio astronómico en colaboración como el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias Jesús Carnicer (Mudic).

La presentación oficial de la promoción tendrá lugar el próximo 18 de septiembre en el propio Benidorm, en un evento al que el grupo inmobiliario ha invitado a todos sus grupos de interés, entre clientes, proveedores, agencias, instituciones y administraciones públicas.

"TM Tower es un proyecto emblemático para nuestra compañía y un legado que merece Benidorm como una de las capitales mundiales del turismo residencial", explican desde la compañía liderada por la familia Serna, añadiendo a este respecto que "con esta torre no solo queremos marcar un récord arquitectónico, sino también ofrecer un nuevo estándar de calidad, innovación y exclusividad a nuestros clientes".

El récord viene por el hecho de que TM Tower se convertirá en el edificio residencial más alto de Europa, arrebatándole esta distinción a otro ingenio arquitectónico de Benidorm, la Torre Intempo, que cuenta con 202 metros de altura.

El nuevo coloso, por otro lado, pasará a ocupar el cuarto puesto en el ranking absoluto de rascacielos de España, solo por detrás de tres de los rascacielos del complejo de las Cuatro Torres de Madrid. La más alta es la Torre de Cristal, de 249 metros de altura, propiedad de Mútua Madrileña, seguida por la Torre Cepsa, de 248 metros, ocupada por la empresa de mismo nombre. En tercer lugar aparece la Torre PwC, de 236 metros, propiedad de esta firma y que acoge el hotel Eurostars Madrid Tower.

Justo por delante de la cuarta torre madrileña, la Emperador Castellana, de 224 metros y sede de empresas como Fertiberia, Ferroatlántica o OHLA, se va a colar la benidormí TM Tower, con sus 230 metros, una vez se complete su construcción. El residencial de la Torre Intempo, también de Benidorm, se reubicará en el sexto puesto del ranking con una altura de 202 metros, apareciendo a continuación otro rascacielos de la capital de la Costa Blanca, el hotel Gran Balí, de 186 metros, considerado como el complejo hotelero más alto de todo el continente.

En el octavo puesto de la lista aparece la última incorporación al complejo de las Cuatro Torres de Madrid, Torre Caleido, con 181 metros, sede del Instituto de Empresa y de instalaciones comerciales. La Torre Sevilla, ubicada en la capital hispalense y de 180 metros, ocupa el noveno puesto, justo por delante de la Torre Iberdrola, de Bilbao, con 165 metros, que cierra el "top ten".

Facturación

Cabe reseñar que TM Grupo Inmobiliario, el impulsor del nuevo coloso, se ha consolidado entre las diez mayores promotoras españolas. El holding del municipio alicantino de Torrevieja -también tiene una división especializada en el mercado hotelero- cerró 2024 con 256 millones de euros de facturación global y un ebitda de 35 millones de euros.