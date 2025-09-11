EN FERROL
Sánchez, en la botadura de la fragata ‘Bonifaz’: "Es un estandarte de nuestra capacidad tecnológica"
"Las fuerzas armadas son un componente clave de la seguridad europea y de la OTAN", asegura el presidente en Navantia sobre el buque, tras la exigencia de la Alianza a España de aumentar su gasto militar en un clima bélico en Europa
Sara Vázquez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostiene que la fragata F-111 ‘Bonifaz’ «surcará los océanos como un estandarte de nuestra capacidad tecnológica», ha asegurado en la botadura del buque, esta tarde, en el astillero de Navantia, en Ferrol. «Las fuerzas armadas son un componente clave de la seguridad europea y de la OTAN», aseveró el jefe del Ejecutivo, tras la exigencia de la OTAN a España de aumentar el gasto en Defensa y con Europa en clima bélico. Sánchez, al tiempo, defendió la «cooperación» en «tiempos de proteccionismo y aranceles».
El buque, con una inversión de más de 4,3 millones de euros, está amadrinado por la Reina Sofía, que fue la encargada de cortar la cinta, junto al director del astillero, Eduardo Dobarro, pasadas las 19.30. La botadura sirvió también para reivindicar a Navantia y a Ferrol como pilares en la construcción naval.
- Tiran un coche por un barranco en Cáceres para simular un accidente y estafar 36.000 euros a la compañía de seguros
- Los tontos del perrito
- El creador de 'marichocho' se suma al 'boom' de la plaza Marrón de Cáceres
- La Junta de Extremadura adjudica de forma directa y obligatoria las 223 rutas del transporte escolar sin cubrir
- Estos son los municipios de Cáceres que tienen deuda pública
- El Mercado Calatrava de Mérida tiene sus horas contadas: Ferrovial creará un museo y estará listo a finales de 2026
- El caso de la presunta estafa en el IES Al Qázeres continúa en instrucción
- El cum laude de las tortillas de camarones en Mérida se llama Curro