Alphabet, matriz de Google, supera los tres billones de dólares de capitalización bursátil

La cotización bursátil de Alphabet ha alcanzado este lunes los tres billones de dólares (2,551 billones de euros) gracias al 'boom' de la inteligencia artificial (IA) y el reciente fallo judicial que le permite quedarse con el buscador de Chrome. Las acciones del gigante tecnológico subieron alrededor de un 3,5% hasta los 249,16 dólares. Desde su mínimo de abril, el valor se ha disparado más de un 70%, agregando cerca de 1,2 billones de dólares en ese periodo (1,02 billones de euros). La compañía se une de esta forma a otras empresas tecnológicas que han superado esta barrera de valoración como Nvidia, Microsoft o Apple.

El repunte de los últimos días de la compañía se debe a la renovada euforia por loa valores del sector tecnológicos en Wall Street, que ya ha llevado al Nasdaq a máximos históricos. "Los títutlos de las Siete Magníficas (Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla) ahora valen casi 20 millones de dólares, alcanzado su máximo históricos. Estas empresas, junto con Broadcom y Oracle, que podríamos denominar las Nueve Magníficas, representan más del 40% del valor de mercado del S&P 500. Apostar por la IA para impulsar aún más el mercado es una visión cada vez más popular entre los inversores estadounidenses y globales. A pesar de la preocupación a principios de este año de que la economía estadounidense pudiera perder impulso debido a los efectos de la inflación, la irrupción de Deepseek y el aumento de los tipos de interés, la IA y las grandes tecnológicas siguen impulsando el mercado", explica el analista Manuel Pinto.

Impacto en la Bolsa española

El impacto de este renovado interés por la inteligencia artificial también ha impactado en la Bolsa española. Valores como ACS y Solaria han repuntado con fuerza al final de la semana gracias a su apuesta por los centros de datos y a la energía necesaria para su funcionamiento.

Hay que tener en cuenta que Alphabet también se ha beneficiado de la sentencia judicial que descartó que tuviera que deshacerse de su navegador Chrome. Por otro lado, la compañía no tendrá que desinvertir en otros activos ni será excluida del mercado de búsquedas durante cinco años, como pedía los fiscales federales. Este fallo llegó después de los resultados del segundo trimestre, que identificaron que la demanda de productos de inteligencia artificial está impulsando las ventas de la empresa. El grupo notificó al mercado un beneficio de 28.196 millones de dólares (23.976 millones de euros), lo que se traduce en un incremento del 19,37% en comparación a los 23.619 millones de dólares (20.085 millones de euros) que registró el pasado ejercicio.

