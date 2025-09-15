Transgourmet refuerza su red de supermercados franquiciados con 14 nuevas aperturas y 65 reformas en el primer semestre del año

Transgourmet Ibérica, dedicada a la distribución a la hostelería y a los supermercados de proximidad, continúa consolidando su modelo de negocio en el área de Retail, desarrollando una propuesta rentable, basada en la calidad de sus franquicias y en la apuesta por la proximidad y la conveniencia.

Durante los primeros seis meses del año, la compañía ha abierto 14 nuevas tiendas, bajo las enseñas Suma (12) y Spar (2), alcanzado una superficie de ventas de 3.325 m2 y generando 76 puestos de trabajo.

Estos supermercados se encuentran situados en 6 comunidades autónomas: 5 en Catalunya (por provincias, 2 en Barcelona, 2 en Girona, y 1 en Tarragona), 4 en Baleares (3 en la isla de Mallorca y 1 en la de Ibiza), 2 en Canarias (en las islas de Tenerife y Gran Canaria), 1 en Andalucía (provincia de Huelva), 1 en la Comunidad Foral de Navarra (comarca de Tudela) y 1 en la Comunidad Valenciana (provincia de Valencia).

A estas aperturas se añaden las reformas que se han llevado a cabo durante el primer semestre del año en 65 supermercados, para adaptarlos a las necesidades y demandas tanto de los franquiciados como de los consumidores de cada zona.

Además, la compañía acaba de lanzar su nuevo modelo de tienda de conveniencia, Suma Fresh&Go. Un innovador formato diseñado para responder a los hábitos de compra de los consumidores que buscan la inmediatez, las soluciones rápidas y los productos frescos listos para consumir en el momento. La enseña, que mantendrá su enfoque de supermercado de proximidad, ha identificado esta necesidad emergente en el mercado para la que quiere ser un referente.

La compañía cuenta con cerca de 700 centros ubicados en 15 comunidades autónomas, bajo las enseñas Suma, Proxim y Spar, esta última en las provincias de Barcelona y Girona.

Transgourmet Ibérica cumple un siglo y Suma 25 años

Coincidiendo con la celebración del centenario de Transgourmet, la enseña Suma cumple 25 años desde que en el 2000 se abrió el primer supermercado de la marca en Barcelona.

La compañía ha diseñado un programa de actividades para conmemorar su liderazgo en el sector de la distribución alimentaria, tanto como especialista en el supermercado de proximidad, como proveedor de la hostelería, su otra línea de negocio. Ha celebrado ya eventos en lugares emblemáticos de Girona, Málaga, Burgos, Tarragona y Las Palmas, y próximamente en Madrid.

Estos eventos forman parte de un año lleno de conmemoraciones que incluye la presentación de una exposición fotográfica sobre su trayectoria, un documental sobre el centenario y la creación de la canción Somos fuertes, símbolo de su identidad y valores.