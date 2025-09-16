Seguridad Social
Los bomberos forestales podrán jubilarse a los 60 años sin perder pensión
La Seguridad Social aprueba los nuevos coeficientes reductores para este colectivo, que lo equipara al resto de bomberos y anticipa en cinco años la edad legal de jubilación
El Consejo de Ministros ha aprobado los nuevos coeficientes reductores para calcular la edad de jubilación de los bomberos forestales. Estos podrán anticipar hasta cinco años su retiro, sin por ello verse penalizados en el cobro de la futura pensión. Es decir, los bomberos forestales al servicio de las administraciones y organismos públicos podrán jubilarse a los 60 años.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones equipara así las condiciones de retiro de los profesionales forestales con aquellos que apagan fuegos en el ámbito urbano, que ya desde hace tiempo tienen reconocida la posibilidad de jubilarse antes que otras profesiones.
Para poder acogerse a la medida, los trabajadores deberán poder acreditar un período mínimo de cotización de 15 años bajo la condición de bombero forestal. Esta medida obligará a empresas y administraciones a incrementar las cotizaciones que cada mes pagan al emplear a estos bomberos y que compensarán el mayor coste que asumirá la Seguridad Social, una vez estos se retiren antes.
Reconocimiento tras un verano de incendios
Desde el Gobierno han atendido a esta petición del colectivo tras un verano marcado por los incendios, que han arrasado una superficie superior a la isla de Mallorca.
"Hemos sido testigos en directo de la voracidad de las llamas y la crudeza de las circunstancias en las que trabajan los bomberos forestales. La aprobación hoy en Consejos de Ministros de estos coeficientes reductores de cara a su jubilación es un paso más en el reconocimiento a su labor y, sobre todo, a la especial dureza de su trabajo", ha declarado la ministra Elma Saiz, este martes en rueda de prensa.
Nueva reforma
Los bomberos forestales son la profesión que estrena las nuevas condiciones habilitadas por el Gobierno, de acuerdo con patronal y sindicatos, para facilitar el retiro en aquellos gremios más peligrosos o penosos.
Actualmente, solo unos pocos oficios como los toreros, los mineros o los trapecistas, tenían reconocida la potestad de retirarse antes sin ver mermada su pensión. En mayo de este año, el Consejo de Ministros dio luz verde al nuevo procedimiento para agilizar que nuevas profesiones se sumaran a esta lista y los bomberos forestales han sido los primeros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Menores y la nueva ley antitabaco en Cáceres: 'Los padres no tienen que pagar los platos rotos de sus hijos
- El pueblo salva al pueblo, otra vez': así se organizan las familias extremeñas que se han quedado sin rutas escolares
- Arquitectos de Cáceres alegan a la totalidad del proyecto de Virgen de la Montaña
- El alcalde de Cáceres celebra el 'éxito' de la Noche del Patrimonio y reivindica su papel para alcanzar la Capitalidad
- Plasencia mantiene la sanción de 8.200 euros por obras ilegales en la calle La Merced
- Drama en Monroy por un incendio forestal: 'Se han quemado mis mejores olivos, los que heredé de mi abuelo
- El soul estadounidense abre el Blues Cáceres
- El pueblo extremeño donde veranea Estopa y que cuenta con una calle en su nombre