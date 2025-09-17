Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez: "Meter las manos en la tierra para trabajarla es parte de mi equilibrio"

– La Mercedes Benz Fashion Week cumple 40 años en Madrid en esta edición. Ustedes han pasado varias ediciones sin participar, ¿por qué volver ahora?

Llevamos unos años sin particpar porque estábamos en otras partes del mundo, con desfiles en Dubái y Chile. Hoy en día tenemos más tiendas fuera de España que en España; nos parecía importante apoyar nuestro negocio en el exterior. Pero con el 40 aniversario de esta pasarela y nuestros 50 años para 2026 afloró la idea de volver a esta casa para apoyarla.

– ¿Preparan algo para el 50 aniversario o serán comedidos?

En nuestra empresa la contención está presente siempre. Siempre hay que ser comedido. Lo más importante quizás es que vamos a estrenar el documental sobre Adolfo Domínguez [su padre] en cuanto comience el año. Es una película que hemos hecho sobre su vida, sobre la marca.

– La colección que presentan hoy lleva el nombre de Zénit. Comanda sobre todo el negro, lo que llama la atención en la marea chocolate de otras firmas

Trabajamos con un método creativo propio. Va más allá del colorido, que es muy importante, y trabaja los bordados, los cortes y volúmenes, que son novedosos. Yo diría que en estos es donde realmente está la innovación. Zénit es la cumbre. Nosotros queremos ir ascendiendo a la cumbre de la vida. Hay dos formas de hacerlo. Por un lado, despojarte de cosas e ir dejándolas atrás. Por eso hay una parte de la colección en la que parece que te despojas de las prendas. Otra parte consiste en acumular conocimiento y aquí hemos trabajado los bordados y flecos.

– En algunas piezas como el bolso Aqualab, de piel craquelada, se notan unas formas diferentes.

Buscábamos pieles donde ofrecer efectos nuevos. Es un bolso experimental. Esta pieza forma parte de una colección cápsula que se mostrará en el desfile; estará en las mejores tiendas y web.

– ¿Resucitarán la línea U (para gente joven) de hace 20 años aunque sea sin tiendas propias?

Era una línea más entallada, con cortes menos oversize. Tomo nota; es posible que ese estilo de prendas vuelva a las tiendas, pero la marca no. Nos centraremos solo en una porque operamos en muchos países. Con defender una marca tenemos suficiente.

Incertidumbre económica

– La CEOE acaba de alertar sobre la incertidumbre económica. Supongo que ustedes toman aire profundo ante estas frases...

Nosotros somos gallegos y nos tiramos al Atlántico. Estamos acostumbrados a los choques térmicos. Llevamos años realizando un ejercicio contra el mercado y nos ha ido mejor, no porque al mercado le vaya mejor, sino porque nosotros mejoramos. Aquí hay un trabajo muy fuerte, con apertura de nuevas tiendas. Tenemos 366. Redecoramos muchas, las cambiamos de calle comercial hacia otras mejores donde toca estar ahora mismo. Todo eso son inversiones. Acabamos de abrir tienda en Beirut y Estambul. Estamos también en marketplaces como Zalando.

– Antes sus talleres gallegos producían gran parte de la colección, ¿volverán?

Intentamos producir donde se realizan las mejores prendas. Si esta es de alpaca, en Perú; si queremos bordados, nos fijamos en India; en Portugal trabajan muy bien el algodón orgánico. En el Levante español hacemos algunos de los bolsos. Una parte de la cadena de suministro hay que mantenerla flexible debido a tantos cambios geopolíticos que hay. Hay que esperar un poquito para calibrar.

Desfile en la Fashion Week de la capital española. / EFE

– En los últimos tres años sus ventas han crecido pero les lastra la deuda. ¿Desmoraliza?

No es lo mismo darle una vuelta a una empresa que lleva 50 años que dársela a una de 20. Pesan las estructuras. A veces no vemos el resultado que nos gustaría pero vemos que los indicadores son buenos. La empresa se expande, abre nuevas tiendas... Hay que ver cómo maduran. El truco está en seguir creciendo pero apretando las tuercas de la rentabilidad.

¿Echa de menos actuar?

Actuar, no. Esta es una vida muy intensa y cuesta acostumbrarse. Yo ya me he acostumbrado pero es muy exigente. Cuando crees que has solucionado un frente aparece otro. Esto es como ser un deportista de élite. Hay que mantener el tipo fuerte. A mí me encanta la marca, hace ropa muy exclusiva, muy poética. A mí me motiva.

– ¿Sigue con la huerta?

Hoy –por ayer– cogí mi primer pepino; era enorme y estaba buenísimo. También tengo tomates, calabazas, melón y todo tipo de coles, incluidas las berzas, además de gallinas. Para mí meter las manos en la tierra para plantar una lechuga y trabajar la huerta es parte de mi equilibrio. Me enraíza. Cuando tengo la mente cargada me limpia. No uso guantes, para desgracia de mis uñas. La gente que no tiene huerta no lo entiende.

"En el servicio de alquiler estarán las prendas del desfile y del laboratorio" – Su padre, Adolfo Domínguez, ¿acepta bien que usted siga su camino o le cuesta mantenerse al margen? A veces desde fuera cuesta entenderlo. Esta es una empresa que cotiza en Bolsa. Tiene una gobernanza muy estricta. Mi padre es accionista y está sentado en el consejo. Lo convocamos unas ocho veces al año. Él puede dar indicaciones en esos consejos, pero yo diría que lo hace muy poco. Hemos sabido separar las cosas. Yo creo que hace ocho años que no trabajo con mi padre. Ahora tenemos un equipo estupendo. – En la web señalan que ADN rent, el servicio de alquiler de prendas, vuelve en octubre por cambios, ¿qué novedades trae? Hasta ahora alquilábamos la ropa para eventos. Si ibas a una boda, a una fiesta. Pero ahora vamos a introducir una novedad, en ADN Rent estarán las prendas de Ágora , del laboratorio de diseño, la ropa del desfile y la ropa más de laboratorio. Es la parte más creativa de Adolfo Domínguez. Es ropa más compleja. Creemos que será más accesible para la gente joven a la que a lo mejor le apetece muchísimo probarla. Es una forma de poner una prenda en reciclaje. También seguiremos con ADN Box, donde rellenas un cuestionario y te enviamos varias prendas para que elijas.

